Teknologiateollisuuden suurimmalla toimialalla työllisyys parani – ”Erittäin iloinen uutinen Suomen taloudelle”

Teknologiateollisuuden näkymät ovat parantuneet. Suurimman toimialan työllisyys kasvoi ja koko teknologiateollisuuden tilaukset vahvistuivat, Teknologiateollisuus kertoo. Demokraatti Demokraatti

Teknologiateollisuuden mukaan positiivinen suhdannekehitys antaa vientiyrityksille paremmat edellytykset investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Poukkoileva tullipolitiikka ja Iranin sota kuitenkin tuovat edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.

– Näkyvissä on pitkään odotettuja kasvun merkkejä, joten yritysten kannattaa arvioida investointien käynnistämistä rohkeasti, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto sanoo tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden tuoreesta tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta selviää, että teknologiateollisuuden suurimmalla päätoimialalla, kone- ja metallituoteteollisuudessa, henkilöstömäärä palasi samalle tasolle kuin alkuvuonna 2023, jolloin se oli suurempi kuin kertaakaan finanssikriisin jälkeisenä aikana. Työntekijöitä oli kesäkuun lopussa 138 200, mikä on 2500 enemmän kuin pahimmassa suhdannekuopassa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotanto on kasvanut Teknologiateollisuuden johtavan ekonomistin Hanne Mikkosen mukaan vakaasti jo runsaan vuoden ajan.

– Tilauskannat ovat vahvistuneet muun muassa meri- ja puolustusteollisuuden vetäminä vuoden 2024 lopulta lähtien, ja työllisyystilanne on varsin hyvä. Tämä lupaa hyvää Suomen työllisyystilanteelle laajemminkin. Pitkän nihkeän suhdanteen jälkeen tämä on erittäin iloinen uutinen Suomen taloudelle, hän sanoo tiedotteessa.

KOKO teknologiateollisuudessa henkilöstömäärä laski hiukan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Taustalla on laskutrendi palveluissa eli tietotekniikassa sekä suunnittelu- ja konsultointialalla.

Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi 13 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 19 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantojen arvo nousi kahdeksan prosenttia maaliskuun lopusta.

– Uusien tilausten kertymä on ollut erityisen vahvaa valmistavassa teollisuudessa. Kasvun ajureina ovat olleet viime aikoina muun muassa meriteollisuuden ja puolustussektorin lisäksi datakeskusinvestoinnit ja energiaratkaisut, Mikkonen kertoo.