THL: Suomessa noin 3200 uutta koronatartuntaa – 14 uutta kuolemantapausta

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa 33:lla ja tehohoidossa 5:llä perjantaista, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi raportoitiin.