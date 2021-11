THL: Uusia koronavirustartuntoja tänään 954 – koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu kolme

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on tänään vahvistettu 954 uutta koronavirustartuntaa. Eilen vastaava luku oli 810. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on vahvistettu 9 301, mikä on lähes 1 900 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on eilisen jälkeen raportoitu kolme. Pandemian aikana koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt vahvistettu 1 212.

Koronaviruksen vuoksi tänään sairaalahoidossa on 252 ihmistä, joista 28 on tehohoidossa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti koko maassa on tänään 167,3. Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 319 ja Pohjois-Pohjanmaan lähes 254.

Pienin ilmaantuvuusluku on Ahvenanmaalla, 23,2.

THL:n mukaan 12 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on saanut Suomessa kaksi koronarokoteannosta. Ensimmäisen annoksen saaneita 12 vuotta täyttäneistä on yli 85 prosenttia.