Kirjallisuus

4.11.2025 10:06 ・ Päivitetty: 4.11.2025 10:06

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat julkistettiin – kuusi teosta kisaa palkinnosta

Kuuden ehdokkaan joukossa on toimittaja Paavo Teittisen teos Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen.

Suomen Kirjasäätiö on julkistanut tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuusi ehdokasta ovat Mia Jussinniemen teos Ella Tobin – Amfetamiinikauppias, Sami Karjalaisen Muodonvaihdoksia ihmettelemässä, Rami Mäkisen ja Matti Rämön kirjoittama Oikeusmurha – Kuinka järjestelmä tuhosi Auerin perheen, Jenni Räinän Veden ajat – Matka läpi muuttuneen maiseman, Hannu Salmen teos Frans Leijon – Kuurosokean ihmeellinen elämä ja Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen.

Voittajan valitsee ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, ja voittaja julkistetaan torstaina 27. marraskuuta. 30  000 euron palkinto myönnetään ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.

