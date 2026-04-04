Trump esittää valtavaa puolustusbudjettia – liki historiallinen korotus

Valkoinen talo esitti perjantaina ensi vuodelle 1,5 biljoonan dollarin puolustusbudjettia Lähi-idän sodan vuoksi. Se olisi noin 445 miljardia dollaria ja 42 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden puolustusbudjetti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Amerikkalaismedian mukaan kyseessä olisi suurin korotus sitten toisen maailmansodan tai ainakin Korean sodan.

BUDJETTI vaatii kongressin hyväksynnän, mikä ei ole läpihuutojuttu. Myös republikaanien riveissä on huolestuttum Lähi-idän sodan kuluista.

Yhdysvaltalaismedian sisäpiirilähteiden mukaan sota maksaa Yhdysvalloille jopa kaksi miljardia dollaria päivässä. Lisäksi päälle tulisi mahdollisesti vielä korjaus- ja jälleenrakennuskustannuksia sodan päätyttyä.

Puolueen sisällä on myös purnattu, ettei presidentti Donald Trump ole pitänyt heitä ajan tasalla sotasuunnitelmistaan. Lisäksi monet republikaanit ovat olleet huolestuneita Yhdysvaltojen valtionvelan paisumisesta.

Osa republikaaneista kuitenkin kannatti esitystä, joka nostaisi Yhdysvaltojen puolustusbudjetin lähemmäksi viittä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mitä Yhdysvallat on vaatinut Nato-liittolaisiltaan.

Trumpin ja hänen esikuntansa mukaan lisärahoitusta tarvitaan muun muassa Yhdysvaltojen asevarastojen täydentämiseen. Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja sitä seurannut sota ovat kuluttaneet merkittävästi muun muassa Yhdysvaltojen ohjusvarantoja.

NEW YORK Timesin mukaan puolustusmenojen korotus olisi tarkoitus rahoittaa osin karsimalla muun muassa ilmasto-, asumis- ja koulutusrahoituksesta runsaalla 70 miljardilla dollarilla. Näitä kuluja valtio olisi lykkäämässä osavaltioiden ja paikallishallintojen harteille.

Vastaavia suunnitelmia on kaatunut kongressissa jo aiemmin.

Odotetusti demokraatit tyrmäsivät Trumpin esityksen.

-Yhdysvaltalaiset haluavat terveydenhuoltoa, eivät sotaa. Trumpin hallinto on kuluttanut miljardeja holtittomaan sotaan Iranissa mutta kieltäytyy korottamasta terveydenhuollon rahoitusta, demokraatit kommentoivat sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan lausunnossa.

92-sivuinen esitys puolustusbudjetiksi julkaistiin perjantaina, vaikka aluksi siitä julkaistiin vain kooste.