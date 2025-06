Trump: Iranin ydinsopimus ei sallisi lainkaan uraanin rikastamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että mahdollinen ydinsopimus Iranin kanssa ei sallisi maalle uraanin rikastamista lainkaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussaan paikallista aikaa maanantaina.

Iran ja Yhdysvallat ovat huhtikuusta lähtien käyneet keskusteluja Iranin ydinohjelmasta. Tarkoituksena on solmia uusi ydinsopimus, sillä Trump hylkäsi ensimmäisellä kaudellaan vuonna 2018 maiden välisen aiemman sopimuksen.

VALKOISEN talon kerrottiin antaneen viikonloppuna ensimmäisen virallisen sopimusehdotuksen Iranille. Uutispalvelu Axios kertoi puolestaan maanantaina, että Yhdysvallat on tarjonnut Iranille mahdollisuutta rikastaa osan uraanista ennalta määritellyn ajan.

Yhdysvallat on aiemmin kertonut tavoitteena olevan, ettei Iran saa tulevaisuudessa enää rikastaa lainkaan uraania. Iran on ilmoittanut, ettei voi hyväksyä tätä.

Iran puolestaan penäsi maanantaina Yhdysvalloilta takeita siitä, että maan vastaisista pakotteista luovuttaisiin ydinsopimukseen pääsemiseksi. Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan Yhdysvallat ei toistaiseksi ollut antanut takeita.

VIIKONLOPPUNA uutistoimisto AFP kertoi, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n raportin mukaan Iran on kiihdyttänyt korkearikasteisen uraanin tuotantoaan viime kuukausien aikana. IAEA:n mukaan Iranilla on runsaat 400 kiloa 60-prosenttista uraania ja määrä on kasvanut toista sataa kiloa järjestön helmikuisen raportin jälkeen. Ydinaseisiin tarvitaan noin 90 prosentin rikastusaste.

Länsimaat ovat kauan syyttäneet Irania pyrkimyksistä kehittää ydinase. Iran on kiistänyt tällaiset aikeet ja väitti viimeksi viikonloppuna, ettei hyväksy ydinaseita.