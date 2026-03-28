Trump kutsui Hormuzinsalmea Trumpinsalmeksi ja toisti tyytymättömyytensä Natoon

Trump ilmaisi jälleen tyytymättömyytensä Natoon ja sanoi, ettei Yhdysvallat välttämättä auta Nato-liittolaisiaan, vaikka siltä pyydettäisiin apua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Irania avaamaan Hormuzinsalmen öljyliikenteelle, jotta rauhansopimus saadaan aikaan.

Trump esitti vaatimuksensa paikallista aikaa perjantaina Miamissa.

- Neuvottelemme parhaillaan, ja olisi hienoa, jos voisimme tehdä jotain, mutta heidän on avattava se, Trump sanoi.

- Heidän on avattava Trumpinsalmi, tarkoitan Hormuzinsalmi. Anteeksi, olen pahoillani. Olipa kauhea virhe, hän jatkoi.

Trump on toisella presidenttikaudellaan nimennyt useita rakennuksia Washingtonissa itsensä mukaan. Palattuaan valtaan hän myös määräsi Meksikonlahden nimeksi Amerikanlahti.

Rauhanneuvotteluja vielä tällä viikolla

Trump toisti Miamissa myös väitteensä siitä, että Iran on valmis sopimukseen ja että neuvottelut sodan lopettamiseksi ovat käynnissä.

Myös erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi perjantaina uskovansa, että Iran käy suoria rauhanneuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa vielä tällä viikolla. Hän sanoi Yhdysvaltojen olevan todella toiveikas niiden suhteen.

- Pöydällä on 15-kohtainen suunnitelma. Odotamme iranilaisten vastaavan siihen. Se voisi ratkaista kaiken, hän lisäsi.

Yhdysvallat lähetti aiemmin tällä viikolla Iranille suunnitelman sodan lopettamiseksi. Rauhanvälittäjien mukaan Iran ei ole vielä antanut lopullista vastaustaan Yhdysvaltain suunnitelmaan, Wall Street Journal uutisoi.

Yhdysvallat ja Iran ovat antaneet ristiriitaista tietoja siitä, ovatko maiden väliset neuvottelut käynnissä. Pakistanin ulkoministeri on sanonut, että Yhdysvallat ja Iran käyvät epäsuoria keskusteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Pakistan toimii neuvotteluissa välittäjänä.

Maan ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, että Yhdysvallat olettaa lopettavansa Iran-operaationsa parin lähiviikon aikana. Hänen mukaansa Yhdysvallat on yhä aikataulustaan edellä ja voi yhä saavuttaa tavoitteensa Iranissa ilman maajoukkoja.

Trumpin Nato-kritiikki jatkuu

Trump toisti perjantaina tyytymättömyytensä maan Nato-liittolaisiin, koska nämä ovat kieltäytyneet lähettämästä sotilaallista tukea Hormuzinsalmen turvaamiseksi. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei välttämättä auta Nato-liittolaisiaan, vaikka siltä pyydettäisiin apua.

Trump sanoi Yhdysvaltojen käyttävän vuodessa satoja miljardeja dollareita Natoon ja Nato-liittolaisten suojelemiseen.

- Miksi olisimme heidän tukenaan, jos he eivät ole meidän tukenamme? Trump sanoi.

Lähiaikoina Trump on roiminut Natoa kovalla kädellä. Viime viikolla hän kutsui sotilasliiton muita jäseniä pelkureiksi ja sanoi liiton olevan ”paperitiikeri” ilman Yhdysvaltoja. Lisäksi hän sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, ettei Yhdysvallat tarvitse mitään Natolta.

Israelilaismediat: Huthit iskivät Israeliin

Israelin asevoimat kertoi varhain lauantaina, että Jemenistä on laukaistu ensimmäinen ohjus kohti Israelia sen jälkeen, kun sota Lähi-idässä alkoi noin kuukausi sitten.

Asevoimien mukaan Israelin ilmapuolustus pyrkii torjumaan uhkaa. Israel ei ole toistaiseksi kertonut, että ohjus olisi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Israelilaismedioiden Haaretzin ja Times of Israelin mukaan kyse olisi huthien laukaisemista ohjuksista.

Jemenin huthit uhkasivat aiemmin perjantaina liittyä Lähi-idässä käytävään sotaan, jos Yhdysvaltojen ja Israelin iskut jatkuvat sen liittolaismaahan Iraniin tai jos sotaan liittyy lisää maita.

Huthit ovat aiemmin hyökänneet kaupallista laivaliikennettä vastaan Punaisellamerellä vastauksena alueellisiin konflikteihin.