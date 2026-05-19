Ulkomaat

19.5.2026 05:44 ・ Päivitetty: 19.5.2026 05:44

Trump: Lykkään iskuja

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump kertoi asiasta maanantaina Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.

Trump sanoi myöhemmin lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita.

- Kehityskulku on erittäin positiivinen, mutta nähtäväksi jää, tuleeko siitä mitään, Trump kommentoi neuvotteluja.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on valmis jatkamaan iskujaan Iraniin lyhyellä varoitusajalla, jos Yhdysvalloille kelpaavaa sopimusta ei synny.

