Trump pitää ensimmäisen puheensa kongressille – tätä on luvassa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä pitää ensimmäinen puheensa kongressille varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Valkoisen talon mukaan puhe tulee käsittelemään ”amerikkalaisen unelman uudistamista”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentin suosiman Fox-uutiskanavan mukaan puheen on määrä keskittyä neljään pääkohtaan: Trumpin vasta alkaneen toisen kauden saavutuksiin kotimaassa ja ulkomailla, talouteen, kehotukseen kongressille hyväksyä lisää rahaa rajaturvallisuuteen sekä Trumpin suunnitelmiin siitä, miten rauha voidaan saavuttaa ”ympäri maailman”.

Maanantaina Trump sanoi, että kertoisi puheessaan myös siitä, millä tavoin Ukrainan sota saadaan loppumaan.

Trump itse kehui omassa Truth Social -palvelussaan, että puheessa ”asiat kerrotaan niin kuin ne ovat”.

Tiistaina Yhdysvaltain puolustusministeriön lähteet kertoivat, että Trump on määrännyt kaiken Ukrainaan toimitettavan tuen tauolle siihen saakka, kunnes Ukrainan johtajat ovat Trumpin näkemyksen mukaan esittäneet vilpittömän sitoutumisensa rauhaan.

YHDYSVALTALAISMILJARDÖÖRI Elon Musk aikoo olla mukana, kun Trump pitää puheensa kongressille. Asiasta kertoi Valkoisen talon virkailija NBC-kanavan mukaan.

Kongressin demokraattiedustajat tuovat myös mukanaan vieraita, joiden he haluavat kertovan Muskin johtaman valtion tehokkuuden viraston (Doge) toimien haitallisista vaikutuksista. Näiden vieraiden joukossa on NBC:n mukaan ainakin kaksi liittovaltion työntekijää, joille Doge on järjestänyt potkut.