Trumpilta tulliuhkaus – näin Orpo kommentoi

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tulliuhkauksillaan avaamaan Yhdysvaltain ja EU:n välisiä kauppapoliittisia neuvotteluja. Simo Alastalo Demokraatti

Trump puhui EU:n asetettavista tulleista viimeksi keskiviikkona ja antoi ymmärtää 25 prosentin tullien koskevan ainakin autoja mutta mahdollisesti muutakin EU:n tuontia Yhdysvaltoihin.

– Oli odotettavissa, että hän jossakin vaiheessa avaa pelin kauppapolitiikasta. Se tarkoittaa sitä, että EU:n pitää tiukasti lähteä neuvotteluun hyvällä itsetunnolla. Eurooppa on Yhdysvaltojen suurin kauppakumppani. Olemme valmiita neuvottelemaan, mutta olemme valmiit myöskin vastatoimiin, jos se sitä vaatii, Orpo kommentoi medialle torstaina eduskunnassa.

EU:LLA on Orpon mukaan ”vahva keissi”, koska Eurooppa on Yhdysvaltain merkittävä kauppakumppani. Pääministeri ei halunnut ennakoida mitä EU:n mahdolliset vastatoimet saattaisivat tarkoittaa, mikäli Trump tulliuhkauksensa toteuttaisi.

– Komissio on tähän valmistautunut. Katsotaan sitten tilanteen mukaan.

Kauppasodassa ei Orpon mukaan olisi yhdenkään osapuolen kannalta järkeä.

– Siitä ei hyödy ei Yhdysvallat, ei Eurooppa. Sen takia ensimmäinen asia, ennen kuin mihinkään mennään spekulatiiviseen vastatoimeen, on neuvotella ja pyrkiä välttämään tämä tilanne. Me emme tarvitse tulleja, me tarvitsemme paljon hyvää kauppaa ja kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa.

ULKOMINISTERI Elina Valtonen (kok.) luonnehti Trumpin uhkauksia huolestuttaviksi. Transatlanttista kauppaa pitäisi Valtosen mukaan pikemminkin pyrkiä lisäämään.

– Katsotaan nyt rauhassa. Mitään ei ole vielä päätetty. Nyt alkavat vasta neuvottelut, Valtonen sanoi eduskunnassa.

– Se mikä on selvää, että jos katsotte miten osakemarkkinat ovat ottaneet nämä Trumpin avaukset vastaan, niin hän varmasti osaa lukea sitä kieltä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan EU on kauppapolitiikassaan hyvin yhtenäinen. Mikäli Trump tulliuhkauksensa toteuttaisi, EU:n tulisi Tavion mukaan vastata oikeansuhtaisilla ja tarkkaan harkituilla vastatoimilla.

– En voi sen yksityiskohtaisemmin avata mitä niistä on keskusteltu, Tavio sanoi.

SUOMEN pitää olla Tavion mukaan valmis myös hajauttamaan kauppasuhteitaan uusille alueille.

– Meillä on Latinalaisen-Amerikan maiden kanssa Mercosur-neuvottelut saatu päätökseen. Meillä on kuitenkin erittäin hyviä mahdollisuuksia käydä kauppaa globaalisti. EU:lla on yli 70 maan kanssa kauppasopimuksia. Pystymme kyllä suuntaamaan kauppaa uusille markkinoille.

Trumpin uhkauksia Tavio pitää neuvottelutaktiikkana.

– Ensin tarjotaan joku tällainen maksimi, josta sitten lähdetään keskustelemaan. Meidän tavoitteemme Suomena on ajaa avointa kauppaa. Ei luoda uusia tulleja vaan avata kauppaa.

Tavion mukaan EU:n ja Yhdysvaltain välinen kauppa on melko tasapainoista. EU:lla on ylijäämää tavaraviennissä, Yhdysvalloilla hieman palveluviennissä. Puolustustarviketeollisuus tasoittaa tilannetta omalta osaltaan.

– Nyt on enemmän kyse siitä, että Yhdysvaltain hallinto yrittää koko ajan puristaa lisää itselleen. Meidän täytyy olla siihen valmiita, Tavio sanoo.