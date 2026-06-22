Ulkomaat
22.6.2026 05:06 ・ Päivitetty: 22.6.2026 05:06
Trumpin suosikki nousee Kolumbian presidentiksi
Kolumbiassa asianajaja Abelardo de la Espriella voitti maan presidentinvaalit sunnuntaina niukalla erolla vastustajaansa.
Oikeistolainen de la Espriella sai noin 49,7 ja vasemmistolainen senaattori Ivan Cepeda 48,7 prosenttia äänistä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita.
Uusi presidentti ei ole koskaan aiemmin ollut julkisessa virassa eikä poliittisessa tehtävässä, ja häntä mainostettiin ulkopuolisena vaihtoehtona perinteisille korruptoituneille politiikan hahmoille.
Mielenosoittajat ottivat vaalituloksen selviämisen jälkeen yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Calissa.
VASTUSTAJAT osoittivat tyytymättömyyttään de la Espriellan voittoon muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi käytti kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi.
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