Trumpin uhkaus järkyttää suomalaispoliitikkoja

Suomalaispoliitikot ovat kommentoineet tuoreeltaan Trumpin esiintymistä Twitterissä.

– Presidentti Trump jatkoi sitä mitä hänen neljä vuotta vallassa ovat olleet. Vihjailu äänten laskennan keskeyttämisestä on hurjaa. Demokratia on vaakalaudalla, jos valtaapitävät ilmaisevat halveksuntaansa vapaita vaaleja kohtaan. Epävakaus ja ääriliikkeet siinä vain kasvavat, europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) kirjoittaa.

EU-yliopiston professorina nykyisin toimiva entinen pääministeri Alexander Stubb pitää presidentinvaalia stressitestinä Amerikan demokratialle.

– USAn presidentinvaalit uhkaavat päättyä huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen eli molemmat ehdokkaat uskovat voittoonsa. Osoittaisi demokratian kunnioitusta, että lasketaan ensin kaikki annetut äänet ja julistetaan vasta sitten voittaja! kirjoittaa puolestaan kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.

– Onhan se nyt aikamoinen farssi, että rapakon toisella puolella Trump yrittää nyt keskeyttää ääntenlaskennan oikeusteitse. Vaikeaa on suomalaisena ymmärtää. Kävi tässä miten nyt kävi, niin Trump väittänee ikuisesti olevansa ”oikea presidentti”. Kansakunta on tuolla melko rikki, keskustan Mikko Kärnä sanoo.

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma toteaa, että sekä Joe Biden että Trump olivat aamun esiintymisissä epävarmoja.

– Trump lupasi vievänsä vaalit Korkeimpaan oikeuteen. Vuosi 2000 näyttää toistuvan. Vaalitulosta saadaan odottaa. Oikeusvaltiokeskustelulle näyttäisi olevan tilaa myös Atlantin toisella puolella, Heinäluoma kirjoittaa.

– Demokratian puolustaminen on meidän kaikkien asia. On outoa, että sen arvostaminen on jotenkin unohtunutta tai hämärän peitossa. On todella omituista, että demokratian tyyssijana esiintyvän maan presidentti kehottaa lopettamaan ääntenlaskennan, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm päivittää.

This election continues to be a stresstest for American democracy, much more so than Bush v. Gore in 2000. I still want to believe in resilience of its democratic institutions, but am worried about the speech that we just heard from @realDonaldTrump. #Elections2020

— Alexander Stubb (@alexstubb) November 4, 2020