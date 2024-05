“Tuhojen mittakaava on valtava” – YK laski, mitä Gazan jälleenrakentaminen maksaa

Gazan jälleenrakentaminen vaatii kansainväliseltä yhteisöltä suurinta ponnistusta sitten toista maailmansotaa seuranneiden vuosien, YK sanoi torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n arvion mukaan Gazan jälleenrakentaminen sen jälkeen, kun Israelin sotatoimet joskus loppuvat alueella, voisi maksaa 30-40 miljardia dollaria.

YK:n edustajan mukaan 72 prosenttia Gazan asuinkäytössä olleista rakennuksista on kokonaan tai osittain tuhoutunut.

- Tuhojen mittakaava on valtava ja ennennäkemätön, YK:n varapääsihteeri Abdallah al-Dardari sanoi tilaisuudessa Jordanian pääkaupungissa Ammanissa.

- Tämä jälleenrakentaminen on tehtävä, jollaista kansainvälinen yhteisö ei ole kohdannut sitten toisen maailmansodan, hän jatkoi.

Jälleenrakennusta tulevat vaikeuttamaan muun muassa räjähtämättömät ammukset, jotka Gazan väestönsuojeluviranomaisten mukaan johtavat yli kymmeneen räjähdykseen joka viikko.

YK KOMMENTOI tilannetta sen jälkeen, kun Gazaa hallitsevan Hamasin johtohahmo Ismail Haniyya sanoi äärijärjestön käyvän läpi Israelin aselepoehdotusta myönteisessä hengessä. Hamas ei vieläkään ole vastannut päiviä sitten esitettyyn aselepoehdotukseen.

Aselevon välittäjien mukaan pöydällä on nyt sopimus, joka rauhoittaisi tilanteen Gazassa 40 päiväksi, minkä lisäksi sopimukseen liittyisi myös israelilaispanttivankien vaihtaminen jopa tuhansiin palestiinalaisvankeihin. Britannia avasi sopimuksen sisältöä aiemmin viikolla.

Ennen Haniyyan torstaisia kommentteja äärijärjestön oli kerrottu suhtautuvan sopimuksen sisältöön negatiivisesti.

- Hamasin on sanottava kyllä ja saatava tämä sopu tehtyä, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi keskiviikkona Israelissa.

Yhdysvallat on yksi Israelin tärkeimmistä liittolaisista.

ISRAELIN pääministeri Benjamin Netanjahu vannoo edelleen, että Israelin joukot aikovat tehdä iskun Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin, syntyi aselepoa tai ei. Suurin osa Gazan kaistan arviolta yli kahdesta miljoonasta asukkaasta on paennut Israelin sotatoimia Rafahiin.

- Me teemme sen, mikä on välttämätöntä, jotta voitamme vihollisemme, myös Rafahissa, Netanjahu sanoi hallinnolleen torstaina.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa liki seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana noin 34 600 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.

Israelin sotatoimet Gazassa alkoivat sen jälkeen, kun Hamas ja muut äärijärjestöt tekivät hyökkäyksen Israeliin. Israelilaisviranomaisten mukaan lokakuun alun hyökkäyksessä kuoli arviolta 1 170 ihmistä, pääosin siviilejä.

Israelin arvion mukaan Hamasilla ja muilla äärijärjestöillä on edelleen Gazassa panttivankina satakunta ihmistä. Loput panttivangit on joko vapautettu tai he ovat kuolleet. Lokakuun hyökkäyksessä siepattiin noin 250 ihmistä.