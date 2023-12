Tulli: Kahden suomalaisyhtiön epäillään vieneen Venäjälle EU-pakotteiden alaisia tuotteita – joukossa lähes 3500 dronea

Kahden suomalaisyhtiön viemiä, EU:n pakotteiden alaisia tuotteita on päätynyt Venäjälle yli kolmen miljoonan euron arvosta, epäilee Tulli. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuotteiden joukossa on lähes 3 500 dronea, joiden arvo on Tullin mukaan yli kaksi miljoonaa euroa ja jotka on vientiselvitetty toiseen valtioon. Tulli epäilee silti, että dronet ovat päätyneet Venäjälle.

Yhtiöiden epäillään myös vieneen tai yrittäneen viedä esimerkiksi mikrokontrolloreiden ja puolijohdekomponenttien kaltaisia tuotteita yli 600 000 euron arvosta.

Kokonaisuudessa on tutkittu myös kauttakuljetusta Venäjältä Kazakstaniin sellaisten tuotteiden osalta, jotka on luokiteltu puolustustarvikkeiksi. Kyse on ollut dronejen pysäyttämiseen tarkoitetuista laitteista, ja Tullin mukaan kauttakuljetus olisi vaatinut puolustustarvikkeiden kauttakulkuluvan. Tulli arvioi tuotteiden olleen arvoltaan yli 350 000 euroa.

Törkeänä säännöstelyrikoksena ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksena tutkittu juttu siirtyy Tullin mukaan syyteharkintaan tässä kuussa.

TULLIN tiedotteen mukaan yhtiöiden taustalla epäillään olevan sama ihminen. Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen täsmentää STT:lle, että vangittu on ollut vastuussa molempien firmojen toiminnasta.

- Epäilty on kertonut kuulusteluissa toimineensa täysin normaalin kauppatavan mukaisesti, sanoo Sinkkonen.

Tullin mukaan yhtiöistä toisen tehtävänä on ollut hankkia pakotteiden alaisia tuotteita ja toinen on toiminut huolintayhtiönä.

- Toinen yhtiöistä on toiminut kuljetuksista vastaavana, selventää Sinkkonen toisen yhtiön roolia.

Tulli arvioi tiedotteessa, että esitutkinnassa on tullut viitteitä siitä, että toimintaa olisi johdettu Venäjältä ja sitä olisi rahoitettu sieltä. Sinkkonen ei avaa STT:lle tarkemmin yhteyttä.

- Selkeästi on meidän näkemyksemme mukaan saatu ohjeistusta ulkomailta, ja se suunta on meidän näkemyksemme mukaan ollut Venäjä, sanoo Sinkkonen.

Tutkintaa on Tullin mukaan tehty kansainvälisellä yhteistyöllä muun muassa Yhdysvaltain viranomaisten ja EU:n lainvalvontaviranomaisen Europolin kanssa. Suomessa Tulli kertoo tehneensä yhteistyötä suojelupoliisin kanssa.

KOKONAISUUDESSA on Tullin mukaan kaikkiaan kuusi rikosepäiltyä, joista yksi on ollut vangittuna syyskuusta lähtien. Tullin valvontajohtaja Sinkkonen ei kommentoi sitä, keitä kokonaisuudessa on epäiltynä.

Tullin tiistaisten tietojen kanssa menee yksiin Tullin johtama rikostutkinta, jossa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi syyskuussa Gabriel Teminin epäiltynä törkeästä säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta. Ranskan kansalainen Temin toimii kahden Suomeen rekisteröidyn yhtiön, Luminorin ja Siberican, toimitusjohtajana. Yhdysvallat asetti yhtiöt syyskuussa omalle Venäjä-pakotelistalleen.

Yhdysvaltojen pakotelistauksen mukaan yhtiöt ovat toimittaneet Venäjälle ulkomaisia elektroniikkatuotteita, kuten lennokeissa käytettäviä kameroita.

Temin on edelleen vangittuna, kerrottiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta STT:lle tiistaina.

Markku Uhari / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.30.