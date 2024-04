Tuntuva korotus avoimen yliopiston maksuihin

Avoimessa yliopistossa opiskeleminen voi vapusta lähtien kallistua tuntuvasti. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, jonka myötä avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksu nousee nykyisestä 15 eurosta 45 euroon per opintopiste. Enimmäismaksuja korotetaan, jotta ne vastaisivat paremmin koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tavoitteena on avoimen korkeakoulutuksen opintotarjonnan laajentaminen. Nykyisillä, enintään 15 euron opintopistekohtaisilla maksuilla monien alojen opintoja ei ole taloudellisesti kannattavaa järjestää. Tämän vuoksi tarjolla on liian suppeasti eri alojen kursseja. Kysyntää monille aloille olisi enemmän kuin on tarjontaa, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) toteaa tiedotteessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että avoimen korkeakoulutuksen roolia osaamisen kehittämisessä vahvistetaan.

Lisäksi korkeakoulujen uudelleenkirjautumismaksuja korotetaan 35 eurosta 50 euroon. Maksu peritään, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen, menettänyt opiskeluoikeutensa ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.