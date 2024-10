Tuomio marja-alan korruptiojutussa: hallitusneuvokselle vuosi ehdollista ja virka meni

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen Olli Soraisen (kuvassa) törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta marja-alan korruptiojutussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sorainen tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen sekä viralta pantavaksi. Lisäksi hänet tuomittiin menettämään saamansa lahjuksen arvo 7 500 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan Sorainen oli pyytänyt marjayhtiö Polarica Marjahankinnan tuolloista toimitusjohtajaa Jukka Kristoa rahoittamaan lähisukulaisensa viuluharrastusta tuhansilla euroilla.

Sorainen oli sen jälkeen vaikuttanut siihen, ettei Polarican poimijamääräsuositusta alennettu huonon poimijapalautteen seurauksena.

TEM pidätti Soraisen virastaan kaksi vuotta sitten rikosepäilyn takia. Torstaina ministeriö kertoi, että se aikoo perehtyä oikeudenkäyntiaineistoon ja “tehdä asiaan liittyvät johtopäätökset”.

STT ei ole tavoittanut Soraisen asianajajaa kommentoimaan käräjätuomiota.

JUKKA KRISTON käräjäoikeus tuomitsi törkeästä lahjuksen antamisesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi Polarica tuomittiin 50 000 euron yhteisösakkoon.

Kriston ja Polarican asianajaja Kai Kotiranta kertoi STT:lle, että he aikovat valittaa käräjätuomiosta.

- Tämä on varsin poikkeuksellinen lahjussyyte, koska riidatonta on se, että Jukka Kristo ei tässä asiassa ole ollut millään tavalla aktiivinen eikä ole todellakaan pyrkinyt lahjomaan ketään. Täytyy muistaa, että aloite tästä viulun sponsoroinnista on lähtenyt hallitusneuvos Soraiselta.

Kotirannan mukaan kun asiaa pohdittiin tapahtuma-aikana, se ei näyttäytynyt kenellekään lahjontana.

- Ymmärrän, että tällainen syyte on näin jälkikäteisarvostelussa ja -arvioinnissa nostettu. Mutta mielestäni kokonaisarvioinnin asiassa olisi pitänyt painottua tapahtuma-aikaisiin olosuhteisiin ja niiden perusteella tehtävään arviointiin.

SORAINEN oli vuodenvaihteessa 2019-2020 pyytänyt Kristoa maksamaan lähisukulaiselleen 10 000-14 000 euron arvoisen viulun ja jousen. Kristo oli suostunut osallistumaan soittimen hankintaan 5 000 eurolla.

Lisäksi Sorainen oli vuonna 2022 pyytänyt Kristolta 4 600 euron lisäinvestointia viulun vaihtamiseksi kalliimpaan. Kristo oli suostunut osallistumaan viulun vaihtamiseen 2 500 eurolla.

Sorainen ja Kristo kiistivät syytteet ja sanoivat, että kyse oli ollut sallitusta muusikon sponsoroinnista ja että Soraisen lähisukulainen oli saanut soittimiin ainoastaan käyttöoikeuden.

Käräjäoikeus katsoi, että tosiasiallista määräysvaltaa soittimiin käytti Sorainen ja että edun pyytäminen ja antaminen oli tosiasiassa liittynyt Soraisen toimintaan palvelussuhteessa.

- Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että Sorainen oli keväällä 2021 tosiasiassa toiminut Polarica Marjahankinta Oy:tä huomattavasti hyödyttäen vaikuttamalla siihen, ettei yhtiön thaimaalaisia marjanpoimijoita koskevaa poimijamääräsuositusta ollut huonon poimijapalautteen seurauksena alennettu 25 prosentilla 500 poimijasta 375 poimijaan, käräjäoikeus sanoi.

SORAISELLA oli keskeinen rooli työperäisen hyväksikäytön torjunnassa TEMissä. Hän oli vastuuvirkamiehenä esimerkiksi niin sanotussa marjalaissa ja osallistui keskeisesti prosessiin, jossa päätetään, kuinka paljon ulkomaisia marjanpoimijoita Suomeen vuosittain tulee.

Jutussa syytettiin myös Polarican talousjohtajana toiminutta Mari Onkamoa avunannosta törkeään lahjuksen antamiseen. Hänen syytteensä käräjäoikeus hylkäsi. Onkamo on nykyisin Polarica-konsernin toimitusjohtaja.

Kristo on Lapin käräjäoikeudessa syytteessä 77 törkeästä ihmiskaupasta. Syytteissä on kyse Polaricalle marjoja poimineiden thaimaalaisten kohtelusta. Kristo on kiistänyt nämäkin syytteet.

