18.5.2026 04:54 ・ Päivitetty: 18.5.2026 04:54

Turun valtuustolla ratkaiseva raitiovaunupäivä

LEHTIKUVA / TEPPO LIPASTI
Turku lopetti vanhanaikaisina pitämänsä raitiotiereitit vuonna 1972.

Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta tai hylkäämisestä. Ratkaisu määrittää joukkoliikenteen tulevaisuutta, ja maksaisi melkein puoli miljardia euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt.

Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannus olisi enintään noin 465 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtionavun ja jo toteutuneita kustannuksia.

Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena: sille pitäisi saada valtionapu seuraavan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten neuvottelukierroksen yhteydessä. Kaupungin mukaan oletuksena on, että Turku saisi muiden Suomen raitiotiehankkeiden tapaan 30​ prosentin avustuksen.

VALTUUTETTUJEN kannat hankkeeseen jakautuvat. Vasemmisto ja vihreät kannattavat sitä.

Kaupungin suurin valtuustoryhmä demarit päätti toukokuun alussa täpärän äänestyksen jälkeen lähteä hankkeen tueksi, mutta osa edustajista lupasi yhä vastustaa asiaa.

Jyrkimmin raitiovaunuja karsastavat perussuomalaiset ja valtaosa kokoomuslaisista. Perustelutkin ovat samoja kuin aikoinaan Tampereella: rahanmeno ja vaikutukset autoilijoille.

RATIKKAREITTIÄ on suunniteltu Turkuun jo vuosien ajan. Turun kaupunginvaltuusto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen pikaraitiotien toteuttamisesta.

Siitä on tehty vuosien 2013 ja 2023 välillä kaikkiaan kolme yleissuunnitelmaa. Kolmannen yleissuunnitelman jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen siirtymisestä raitiotien toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi viides Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikennettä. Helsingin, Tampereen ja Espoon lisäksi raitiotietä rakennetaan Vantaalle, joka aloitti rakennustyöt viime vuoden lopulla.

Turussa oli raitiovaunut vuoteen 1972 asti, mutta kaupunki päätti luopua niistä autoliikenteen yleistyessä.

Suomen muista kaupungeista kattavin raitiovaunujärjestelmä oli aikoinaan Viipurissa, joka menetettiin viime sodissa Neuvostoliitolle.

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
17.5.2026
Tätä SDP:n jäsenet haluavat – puoluejohto sanoo "ei" vaalitavan muutokselle
Janne Riiheläinen

Kolumnit
15.5.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän riskienottohalu käy yhä vaarallisemmaksi
päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

