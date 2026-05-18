Politiikka
18.5.2026 04:54 ・ Päivitetty: 18.5.2026 04:54
Turun valtuustolla ratkaiseva raitiovaunupäivä
Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta tai hylkäämisestä. Ratkaisu määrittää joukkoliikenteen tulevaisuutta, ja maksaisi melkein puoli miljardia euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt.
Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannus olisi enintään noin 465 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtionavun ja jo toteutuneita kustannuksia.
Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena: sille pitäisi saada valtionapu seuraavan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten neuvottelukierroksen yhteydessä. Kaupungin mukaan oletuksena on, että Turku saisi muiden Suomen raitiotiehankkeiden tapaan 30 prosentin avustuksen.
VALTUUTETTUJEN kannat hankkeeseen jakautuvat. Vasemmisto ja vihreät kannattavat sitä.
Kaupungin suurin valtuustoryhmä demarit päätti toukokuun alussa täpärän äänestyksen jälkeen lähteä hankkeen tueksi, mutta osa edustajista lupasi yhä vastustaa asiaa.
Jyrkimmin raitiovaunuja karsastavat perussuomalaiset ja valtaosa kokoomuslaisista. Perustelutkin ovat samoja kuin aikoinaan Tampereella: rahanmeno ja vaikutukset autoilijoille.
RATIKKAREITTIÄ on suunniteltu Turkuun jo vuosien ajan. Turun kaupunginvaltuusto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen pikaraitiotien toteuttamisesta.
Siitä on tehty vuosien 2013 ja 2023 välillä kaikkiaan kolme yleissuunnitelmaa. Kolmannen yleissuunnitelman jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen siirtymisestä raitiotien toteutussuunnitteluvaiheeseen.
Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi viides Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikennettä. Helsingin, Tampereen ja Espoon lisäksi raitiotietä rakennetaan Vantaalle, joka aloitti rakennustyöt viime vuoden lopulla.
Turussa oli raitiovaunut vuoteen 1972 asti, mutta kaupunki päätti luopua niistä autoliikenteen yleistyessä.
Suomen muista kaupungeista kattavin raitiovaunujärjestelmä oli aikoinaan Viipurissa, joka menetettiin viime sodissa Neuvostoliitolle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.