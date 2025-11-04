”Turvallisuus on osa hyvinvointia” – Vantaan demarit iloitsevat panostuksista turvallisuuteen ja kesätyöpaikkoihin

Vantaan sosialidemokraateille on tärkeää, että tiukassa taloustilanteessa löydettiin kaupungin talousarvioneuvotteluissa lisäeuroja turvallisuuden vahvistamiseen. SDP on tyytyväinen myös muun muassa nuorten kesätyöpaikkojen lisäämisestä. Demokraatti Demokraatti

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Soile Eriksson muistuttaa, että turvallisuus on osa hyvinvointia.

– Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi Vantaalla ja siksi asian edistäminen oli talousarvioneuvotteluissa sosialidemokraattien keskeinen tavoite, Eriksson kertoo tiedotteessa.

Erikssonin mukaan Vantaa toteuttaa SDP:n esityksestä uusia turvallisuuteen liittyviä toimia 400 000 euron lisärahoituksella. Hän nostaa esiin erityisesti asemaseutujen turvallisuuden parantamisen ja turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyn.

Niinikään sosialidemokraattien esityksestä kaupungin tarjoamien 15-17-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen määrää lisätään ensi vuonna. Lisäykseen saatiin 40 000 euroa ja se kohdennetaan nuorille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta.

– Se tuo monelle nuorelle ensimmäisen kosketuksen työelämään, parantaa työllistymisen edellytyksiä ja antaa mielekästä tekemistä kesälle, Eriksson sanoo.

– Olemme myös tyytyväisiä lisäeuroista, joita saimme kirjastopalvelujen toimintaedellytysten turvaamiseen. Laadukkaat kirjastot ovat yksi sivistyksen mitta.

SOSIALIDEMOKRAATEILLE on tärkeää, että osaamiseen ja laadukkaaseen koulutukseen panostetaan. Vantaan SDP:ssä ollaankin tyytyväisiä siihen, että perusopetuksen ryhmäkoot pidetään riittävän pieninä.

– Myös kasvatuksen ja oppimisen toimialaan kohdistuvia leikkauksia tarkasteltiin talousarvioneuvotteluissa uudelleen. On hyvä, että 7. luokkien valinnaisaineiden tuntimäärä ei laske ja että uskonnon opetuksen opetusjärjestelyihin ei tässä kohti tehdä muutoksia, Eriksson sanoo.

Eriksson muistuttaa, että ilmastonmuutos etenee ja sen tuomien haittojen ehkäisy vaatii toimia. Kaupunki ottaa käyttöön hulevesimaksun, jolla kerätään arviolta 3,3 miljoonaa euroa.

– Hulevesimaksu antaa Vantaalle uudenlaisia mahdollisuuksia suunnitella, rakentaa ja ylläpitää järjestelmiä, jotka ehkäisevät tulvimista ja suojaavat kaupunkia sään ääri-ilmiöiltä.

VANTAAN talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 17. marraskuuta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että Suomen talouden alakulo näkyy myös Vantaan taloudessa, mikä merkitsee tarvetta tasapainottaa taloutta.

Vantaa käynnistää talousohjelman, jolla talous saadaan tasapainoon viimeistään vuonna 2029. Tasapainoitustarve on arviolta 60 miljoonaa euroa tämän valtuustokauden aikana. Lisäksi menokasvua on tarkoitus hillitä yhteensä 30 miljoonalla eurolla, tiedotteessa kerrotaan. Talousohjelman ensimmäisenä vuotena 2026 taloutta tasapainotetaan yhteensä 17,8 miljoona euroa.

– Taloustilanteesta huolimatta kaupunki investoi elinvoimaan, edistää työpaikkojen määrän kasvua, parantaa turvallisuutta, panostaa lukutaidon parantamiseen kouluissa sekä satsaa innovaatioihin, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Vantaa pitää veroprosenttinsa ennallaan.