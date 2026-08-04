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Työmarkkinat

4.8.2026 09:00 ・ Päivitetty: 4.8.2026 08:43

”Turvattomuuteen on puututtava” – OAJ:n selvityksen mukaan väkivalta on yhä useammin läsnä opettajien arjessa

JADE SILPO / LEHTIKUVA
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ammattijärjestön lukuvuoden avausinfossa tiistaina.

Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Perusopetuksessa työskentelevistä vastaajista 21 prosenttia kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Yhteensä vastaajista 14 prosenttia on ollut väkivallan kohteena työssä tai työpaikalla viimeisten 12 kuukauden aikana. Opettajaryhmistä erityisopettajat tai erityisluokanopettajat kokivat selvästi enemmän väkivaltaa työssään kuin luokanopettajat ja aineenopettajat.

- Oppimis- ja opetusympäristöjen turvattomuuteen on puututtava. Nykyinen kehitys on erittäin huolestuttavaa. Opetushenkilöstön hyvinvoinnin lisäksi opetuksen ja oppimisen työrauha on turvattava, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

Työn kuormittavuus on barometrin mukaan pysynyt edelleen korkealla tasolla. Esimerkiksi vastaajista kolme neljäsosaa kokee työstressiä vähintään silloin tällöin.

Työolobarometrin vastaajista joka viides on vuoden aikana kokenut vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Osuus on laskenut korona-ajasta.

Lähes 40 prosenttia vastaajista ei usko jaksavansa nykyisellä työtahdilla eläkeikään saakka. Alle 31-vuotiaista näin vastaa jopa yli puolet. Noin kaksi viidestä vastaajasta on harkinnut alan vaihtamista viimeisen vuoden aikana.

TOISAALTA barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa.

Työolobarometrin mukaan lukioissa työskentelevät vastaajat ovat kaikkein tyytyväisimpiä työoloihinsa. Heikoin työtyytyväisyys on ammatillisessa koulutuksessa.

Työolobarometrin vastaajat pitivät työkykyään kohtalaisena. Arvio on parempi kuin kahdella edellisellä mittauskerralla.

Työolobarometrin mukaan johtaminen ja esihenkilötyö ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Noin kolme vastaajaa neljästä on pääsääntöisesti tyytyväinen lähiesihenkilön toimintaan. Työn sisältö ja työyhteisö tuottavat barometrin mukaan vastaajille hyvinvointia. Kaksi kolmasosaa vastaajista on innostunut työstään melko tai erittäin usein.

OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1 700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Vastaajat satunnaistettiin, ja otos kuvaa OAJ:n jäsenistöä.

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