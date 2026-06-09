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Politiikka

9.6.2026 07:06 ・ Päivitetty: 9.6.2026 09:32

Ukrainan presidentti tapaa Stubbin tänään Tallinnassa – Zelenskyi puhui Orpon kanssa ohjustorjunnasta ja drooneista

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kahdenvälisessä tapaamisessa Kiovassa torstaina 11. syyskuuta 2025.

Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zelenskyi vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.

ORPO tapasi Zelenskyin jo aiemmin Tallinnassa. Pääministeri luonnehti viestisovellus X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi.

Zelenskyi sanoi X:ssä, että tapaamisessa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Zelenskyi kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle.

Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla.

Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla.

POHJOISMAIDEN ja Baltian maiden niin kutsutun Nordic-Baltic Eight -ryhmän (NB8) huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä.

Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuvat lisäksi Latvian pääministeri Andris Kulbergs, Liettuan presidentti Gitanas Nauseda, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Kristrun Frostadottir.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on alueellinen yhteistyömuoto, joka alkoi vuonna 1992. NB8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan.

Virossa Zelenskyillä on myös kahdenkeskinen tapaaminen presidentti Alar Karisin kanssa. Ennen Viroa Zelenskyi vieraili Britanniassa, missä hän tapasi sunnuntaina Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat.

Juttua ja otsikkoa täydennetty klo 11.39 ja 12.32: lisätty Orpon ja Zelenskyin kommentit tapaamisesta.

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