Ulkomaat
21.1.2026 09:13 ・ Päivitetty: 21.1.2026 09:31
Ulf Kristersson: Ruotsi hylkää Trumpin kutsun
Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsi ei aio allekirjoittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kutsua niin kutsutun Gazan rauhanneuvoston jäseneksi.
Kristerssonin mukaan asiasta tullaan vielä keskustelemaan muiden EU-maiden kanssa, kertoo Aftonbladet.
Aiemmin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi hyväksyneensä Trumpin kutsun.
Trump on kutsunut lukuisia tahoja mukaan neuvostoon. Maksullinen osallistuminen ei ole toistaiseksi saavuttanut suurta suosiota. Esimerkiksi Ranska on antanut ymmärtää, ettei sen presidentti Emmanuel Macron aio liittyä neuvostoon.
Myös Suomen presidentti Alexander Stubb on saanut kutsun.
Trumpin on määrä johtaa neuvostoa.
Trumpin hallinto on kaavaillut neuvoston peruskirjan julkistustilaisuutta torstaille Sveitsin Davosiin Maailman talousfoorumin kokouksen yhteyteen.
Gazan rauhanneuvoston piti alun perin keskittyä Gazan jälleenrakentamiseen, mutta medioiden mukaan sen peruskirjan luonnos antaa ymmärtää, että neuvoston toimivalta yltäisi palestiinalaisalueita laajemmalle.
