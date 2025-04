Unkari tiukentaa seksuaalivähemmistöjen kontrollia: perustuslakiin lisäys lasten suojaamiseksi turmelukselta

Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina maan perustuslakiin lisäyksen, joka kaventaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, lukitsee sukupuolten määrän kahteen ja mahdollistaa pride-kulkueiden kieltämisen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäys hyväksyttiin äänin 140-21.

Lisäys linjaa, että lasten oikeudet ”kunnolliseen fyysiseen, henkiseen ja moraaliseen kehitykseen” menevät kaikkien muiden perusoikeuksien edelle, paitsi oikeuden elämään.

Taustalla on maata johtavan Viktor Orbanin hallinnon halu suitsia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä yhteiskunnassa. Orbanin mielestä elokuvissa, kirjoissa ja julkisissa kulkueissa edistetään vähemmistöjen ”propagandaa”.

JO MAALISKUUSSA parlamentti hyväksyi lain, joka tähtäsi Budapestin pride-kulkueen kieltämiseen. Kiellon pohjana olisi Unkarin niin sanottu lastensuojelulaki, joka kieltää homoseksuaalisuuden mainostamisen alaikäisille.

Pääministeri Orban sanoi maaliskuussa, että viranomaiset ovat kinkkisessä asemassa, koska Unkarin laki ei anna selvää vastausta siihen, ylittääkö kokoontumisvapaus vanhempien oikeuden kasvattaa lapsiaan.

Nyt hyväksytty perustuslain lisäys silottaa tietä pride-kulkueiden kieltämiseen.

Perustuslain lisäyksessä myös sanotaan, että ihmisen sukupuoli voi olla ainoastaan mies tai nainen.

Unkarin perustuslakiin on jo aiemmin lisätty maininnat siitä, että avioliitto voi toteutua ainoastaan miehen ja naisen välillä ja että äidin on oltava nainen ja isän on oltava mies.

PERUSTUSLAIN lisäys sisältää myös maininnan, joka mahdollistaa Unkarin kansalaisuuden viemisen väliaikaisesti kaksoiskansalaisilta, jos heidän katsotaan uhkaavan kansallista turvallisuutta. Lakimuutos ei koske muiden EU-maiden kansalaisia.

Lakimuutoksen tarkoituksena on hallituksen mukaan estää ulkomailla toimivia henkilöitä rahoittamasta ”tekaistuja kansalaisjärjestöjä, ostettuja poliitikkoja ja niin sanottua riippumatonta mediaa”.

Perustuslain lisäystä voidaan käyttää esimerkiksi miljardööri George Sorosia vastaan. Unkarilais-yhdysvaltalainen Soros on rahoittanut Unkarin kansalaisyhteiskuntaa ja ollut toistuvien salaliittoteorioiden kohteena.