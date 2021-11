UPM:ltä kova ilmoitus – liiton vastaus pöytään: Työntekijät eivät mene tammikuun 1. päivän jälkeen töihin yksiköihin, joissa työehtosopimusta ei ole

UPM:n kannattaisi panostaa nyt neuvotteluihin eikä työehtojen pohtimiseen vuodenvaihteen jälkeen. Paperiliiton Petri Vanhala kertoi tänään Demokraatille, että liiton työntekijät eivät mene tammikuun 1. päivän jälkeen töihin yksiköihin, joissa työehtosopimusta ei ole. Käytännössä tämä merkitsee työtaistelutoimien aloittamista, jos sopimukseen ei päästä. Heikki Sihto

UPM ilmoitti tänään valmistautuvansa tilanteeseen, jossa työehdot järjestetään väliaikaisesti ilman työehtosopimuksia. Tiedotteen mukaan UPM ”varautuu järjestämään työehdot työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten mukaan”. UPM:n ja Paperiliiton välinen sopimus päättyy 30. joulukuuta. Tällä hetkellä neuvottelut ovat pääosin solmussa.

Paperiliitolla on hallituksen kokous joulukuussa, jossa tehdään päätökset mahdollisista työtaistelutoimista. Petri Vanhala arvioi, että valtakunnansovittelija kutsuu pian tämän jälkeen UPM:n ja Paperiliiton sovittelemaan sopimuskiistaa.

UPM pitää edelleen kiinni tavoitteestaan neuvotella liiketoimintakohtaiset sopimukset. Sen mukaan liiketoimintojen tuotteet, markkinat ja toimintaympäristö poikkeavat merkittävästi toisistaan. UPM:lle saattoi siis tulla yllätyksenä, että vastapuolena neuvotteluissa on edelleen Paperiliitto, eivät vain paikalliset pääluottamusmiehet.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joille se neuvottelee sopimuksen Paperiliiton kanssa. Kahdella liiketoiminta-alueellaan UPM neuvottelee parhaillaan Teollisuusliiton kanssa. UPM:n mukaan toistaiseksi ”neuvottelukosketus” Paperiliiton kanssa on saavutettu ainoastaan UPM Biofuels -liiketoiminnassa. Petri Vanhalan mukaan kyseessä on vähän enemmän kuin neuvottelukosketus.

– Paperiliitto teki Biofuelsia koskevan sopimusesityksen 15. marraskuuta. Tämän päiväisestä UPM:n tiedotteesta voi tulkita, että esitys on hylätty, Petri Vanhala sanoo.

Työmarkkinoilla on pohdittu, jatkuuko sopimuksettomassa tilassa vanhan sopimuksen ehdot niin sanottuna jälkivaikutuksena. UPM ilmoitti tiedotteessaan, että nykyisellä sopimuksella ei ole jälkivaikutusta sopimusosapuolten vaihtuessa. Työehtosopimuksessa on sovittu osin muun muassa tehtaiden työaikajärjestelmistä, palkkarakenteista ja yhtiön mahdollisuudesta periä liiton jäsenmaksuja. UPM :n mukaan nämä katkeavat ilman sopimusta. Samaa mieltä on ollut moni muukin työnantajaliitto.