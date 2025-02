USA:sta vihdoin huojentavaa viestiä – Rubio: Naton tulevaisuus ei vaarassa

Sotilasliitto Naton tulevaisuus ei ole vaarassa, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan Euroopan ei tule säikähtää presidentti Donald Trumpin lausuntoja, jotka ovat asettaneet kyseenalaiseksi Yhdysvaltain sitoutumisen Euroopan turvallisuuteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ainut asia joka asettaa Naton vaaraan on se, että meillä on Nato-liittolaisia joilla hädin tuskin on asevoimia, tai joiden asevoimat eivät ole kovin kyvykkäitä, koska niihin ei ole satsattu rahaa, sanoi Rubio yhdysvaltalaisen Fox-kanavan haastattelussa keskiviikkona.

- Emme sano, että hoitakaa omat asianne. Sanomme, että tehkää enemmän.

Trump on patistanut Euroopan Nato-maita kasvattamaan puolustusmenojaan. Lisäksi Trump on säikäyttänyt EU:ta esimerkiksi lausunnoillaan Ukrainan sodasta ja asettumalla asiassa Venäjän puolelle.