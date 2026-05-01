USU-gallup: Valtaosa suomalaisista ei usko hallituksen työmarkkinauudistusten vaikuttavuuteen

Uutissuomalaisen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista ei usko hallituksen toteuttamien työmarkkinauudistusten tukevan talouskasvua ja kilpailukykyä hallituksen tavoitteiden mukaisesti.

Uutissuomalaisen gallupin mukaan 61 prosenttia suomalaisista ei usko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen uudistusten tehoon ja 23 prosenttia uskoo. Vastaajista 16 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen.

Kokoomuksen kannattajista 72 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 62 prosenttia uskoo työmarkkinauudistusten tukevan kasvua ja kilpailukykyä. Vasemmistoliiton kannattajista juuri kukaan ei usko työmarkkinauudistuksiin, vihreiden ja SDP:n kannattajistakin vain muutama prosentti.

Kysymyksessä hallituksen työmarkkinauudistuksista mainittiin esimerkeiksi lakko-oikeuden rajaaminen, paikallisen sopimisen vapauttaminen ja irtisanomisen helpottaminen. Hallitus on lisäksi muun muassa keventänyt yhteistoimintamenettelyä ja vahvistanut vientivetoista työmarkkinamallia.