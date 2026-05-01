1.5.2026 04:30 ・ Päivitetty: 30.4.2026 15:37

USU-gallup: Valtaosa suomalaisista ei usko hallituksen työmarkkinauudistusten vaikuttavuuteen

Arja Jokiaho
Hallituksen ajamia työelämän heikennyksiä vastustettiin Stop Nyt! -mielenosoituksessa Helsingin Senaatintorilla 1. helmikuuta 2024.

Uutissuomalaisen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista ei usko hallituksen toteuttamien työmarkkinauudistusten tukevan talouskasvua ja kilpailukykyä hallituksen tavoitteiden mukaisesti.

Demokraatti

Demokraatti

Uutissuomalaisen gallupin mukaan 61 prosenttia suomalaisista ei usko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen uudistusten tehoon ja 23 prosenttia uskoo. Vastaajista 16 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen.

Kokoomuksen kannattajista 72 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 62 prosenttia uskoo työmarkkinauudistusten tukevan kasvua ja kilpailukykyä. Vasemmistoliiton kannattajista juuri kukaan ei usko työmarkkinauudistuksiin, vihreiden ja SDP:n kannattajistakin vain muutama prosentti.

Kysymyksessä hallituksen työmarkkinauudistuksista mainittiin esimerkeiksi lakko-oikeuden rajaaminen, paikallisen sopimisen vapauttaminen ja irtisanomisen helpottaminen. Hallitus on lisäksi muun muassa keventänyt yhteistoimintamenettelyä ja vahvistanut vientivetoista työmarkkinamallia.

Huomasitko nämä?

Politiikka
30.4.2026
Oppositio teki harvinaisen tempun vappuaattona – näin herkullisia ovat yksityiskohdat
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.4.2026
Arvio: Olisimmeko voineet välttää sotasyyllisyysprosessin ja oikeusmurhan?
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

