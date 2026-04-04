Politiikka
4.4.2026 07:09 ・ Päivitetty: 4.4.2026 07:09
USU: SDP on seuraavan hallituksen suosikkipuolue
Yli puolet suomalaisista haluaisi SDP:n seuraavaan hallitukseen, käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista. SDP:tä toivoo seuraavaan hallitukseen 52 prosenttia vastanneista.
Toiseksi suosituin puolue uuteen hallitukseen on keskusta 39 prosentin suosiolla ja kolmanneksi suosituin kokoomus, jota hallitukseen toivoo 34 prosenttia vastanneista. Vihreät keikkuu kokoomuksen kannoilla 32 prosentin kannatuksella ja vasemmisto viidentenä 30 prosentin kannatuksella.
Perussuomalaisia seuraavaan hallitukseen toivoo vain 20 prosenttia gallupiin vastanneista.
Nykyisen pääministeripuolue kokoomuksen kannattajat toivovat seuraaviksi hallituskumppaneiksi keskustaa ja RKP:tä.
- Perussuomalaiset kelpuuttaisivat kokoomuksen seuraavaankin hallitukseen, mutta tunne ei ole läheskään yhtä vahva toiseen suuntaan, sanoo valtio-opin tutkijatohtori Jussi Westinen Tampereen yliopistosta Uutissuomalaiselle.
Iro Researchin toteuttamaan gallupiin vastasi tuhat suomalaista maaliskuun loppupuoliskolla. Tuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
