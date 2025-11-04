Uudellamaalla harkitaan edullisempaa asuntoa, pohjoisemmassa kilpailutetaan asuntolainoja – näin taloustilanne heijastuu asumissuunnitelmiin

Taloustilanne vaikuttaa eri tavoin ihmisten asumissuunnitelmiin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa Tampereen, Oulun ja Turun seudulla sekä pääkaupunkiseudulla. Asia selviää S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan Uudellamaalla vastaajat olivat muita kasvukeskuksia useammin huolissaan korkeista asumiskustannuksista. Noin joka seitsemäs uusmaalainen harkitsee muuttamista edullisempaan asuntoon, S-Pankin tiedotteessa kerrotaan.

Pohjois-Pohjanmaalla työelämän epävarmuus vaikeuttaa asumispäätöksiä enemmän kuin muissa kasvukeskuksissa. Myös nykyinen korkotaso vähentää kiinnostusta omistusasunnon hankintaan tai vaihtamiseen.

- Pohjois-Pohjanmaalla yritysten yleiset suhdannenäkymät olivat syksyllä Pk-yritysbarometrin mukaan heikoimpien joukossa muihin maakuntiin verrattuna. Tämä ruokkii ilman muuta epävarmuutta myös kotitalouksissa. Siksi ei ole yllätys, että korkotason ja työmarkkinoiden aiheuttama epävarmuus heijastuu alueen asumispäätöksiin, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla myös kilpailutetaan asuntolainoja ahkerammin kuin muualla maassa. Joka kymmenes on viimeisen kahden vuoden aikana kilpailuttanut asuntolainansa.

PIRKANMAALLA ja Varsinais-Suomessa noin puolet vastaajista sanoi, että nykyisellä taloustilanteella ei ole ollut vaikutusta heidän asumispäätöksiinsä. Osuus on korkeampi kuin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pirkanmaalaiset ovat tutkimuksen mukaan koko maan tyytyväisimpiä asumiseensa.

Pirkanmaalla ja Uudellamaalla asumistoiveissa korostuvat S-Pankin mukaan hyvä saavutettavuus ja liikenneyhteydet sekä palveluiden ja vapaa-ajan mahdollisuuksien läheisyys. Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla toiveissa korostuvat asuminen nykyisessä kodissa ja luonnonläheisyys.

Tutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Tutkimukseen osallistui 2 001 suomalaista ja tiedot kerättiin 18.7.-1.8. välisenä aikana.