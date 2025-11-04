Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.11.2025 06:15 ・ Päivitetty: 4.11.2025 06:15

Uudellamaalla harkitaan edullisempaa asuntoa, pohjoisemmassa kilpailutetaan asuntolainoja – näin taloustilanne heijastuu asumissuunnitelmiin

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Uudellamaalla ollaan selvityksen mukaan huolissaan korkeista asumiskustannuksista. Kuvassa kerrostaloja Vantaan Leinelässä.

Taloustilanne vaikuttaa eri tavoin ihmisten asumissuunnitelmiin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa Tampereen, Oulun ja Turun seudulla sekä pääkaupunkiseudulla. Asia selviää S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan Uudellamaalla vastaajat olivat muita kasvukeskuksia useammin huolissaan korkeista asumiskustannuksista. Noin joka seitsemäs uusmaalainen harkitsee muuttamista edullisempaan asuntoon, S-Pankin tiedotteessa kerrotaan.

Pohjois-Pohjanmaalla työelämän epävarmuus vaikeuttaa asumispäätöksiä enemmän kuin muissa kasvukeskuksissa. Myös nykyinen korkotaso vähentää kiinnostusta omistusasunnon hankintaan tai vaihtamiseen.

-  Pohjois-Pohjanmaalla yritysten yleiset suhdannenäkymät olivat syksyllä Pk-yritysbarometrin mukaan heikoimpien joukossa muihin maakuntiin verrattuna. Tämä ruokkii ilman muuta epävarmuutta myös kotitalouksissa. Siksi ei ole yllätys, että korkotason ja työmarkkinoiden aiheuttama epävarmuus heijastuu alueen asumispäätöksiin, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla myös kilpailutetaan asuntolainoja ahkerammin kuin muualla maassa. Joka kymmenes on viimeisen kahden vuoden aikana kilpailuttanut asuntolainansa.

PIRKANMAALLA ja Varsinais-Suomessa noin puolet vastaajista sanoi, että nykyisellä taloustilanteella ei ole ollut vaikutusta heidän asumispäätöksiinsä. Osuus on korkeampi kuin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pirkanmaalaiset ovat tutkimuksen mukaan koko maan tyytyväisimpiä asumiseensa.

Pirkanmaalla ja Uudellamaalla asumistoiveissa korostuvat S-Pankin mukaan hyvä saavutettavuus ja liikenneyhteydet sekä palveluiden ja vapaa-ajan mahdollisuuksien läheisyys. Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla toiveissa korostuvat asuminen nykyisessä kodissa ja luonnonläheisyys.

Tutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Tutkimukseen osallistui 2  001 suomalaista ja tiedot kerättiin 18.7.-1.8. välisenä aikana.

