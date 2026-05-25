Uudet puolueen kunniajäsenet painottavat: ”Politiikassa luottamus ja oma linja ovat tärkeitä”

Demarien 48. puoluekokous Tampereella kutsui Satakunnan piirin esityksestä uusiksi kunniajäseniksi Aila Hännisen Huittisista ja Keijo Silvolan Siikaisista. Kunniajäsenyys tuli heille yllätyksenä ja molemmat arvostavat suuresti saamaansa tunnustusta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Oho! Olisi moni muukin tämän kunnianjäsenen arvon ansainnut, Aila Hänninen totesi, kun kuuli toiminnanjohtaja Jukka Pirttiseltä, että häntä ehdotetaan SDP:n kunniajäseneksi.

– Tuntuu hienolta olla kunniajäsenenä puolueessa, jolla on suomalaisten vahva kannatus, Keijo Silvola kertoi ajatuksistaan kunniajäsenyydestä.

Halu vaikuttaa ja arvot toivat mukaan puolueeseen

Aila Hänninen toimi yli 40 vuotta perushoitajana. Hän oli mukana järjestötoiminnassa, pääasiassa SUPER-liiton luottamustehtävissä. Aika ammattiyhdistystoiminnassa oli merkittävä vaihe Ailan elämässä.

– Opin paljon Superin Huittisten ammattiosaston hallituksen puheenjohtajana ja paikallisena pääluottamusmiehenä. Liiton koulutukset olivat minulle tärkeitä. Opin järjestötoimintaa ja mm. kokousten johtamista. Samalla ajatus lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan heräsi pikkuhiljaa.

– Pyöräilin usein työmatkat ja muistan usein miettineeni, miten voisin paremmin pystyä vaikuttamaan asioihin. Ratkaisu syntyi yllättäen, kun ystäväni kysyi minua ehdokkaaksi. En pyytänyt miettimisaikaa, vaan suostuin heti ehdokkaaksi ja tulin valittua ensi yrittämällä Huittisten kaupunginvaltuutetuksi, tuo oli itselleni melkoinen yllätys. Sillä tiellä on oltu vuodesta 2001, Aila Hänninen kertoo.

Keijo Silvola on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, SDP:n arvomaailma sopi hänelle parhaiten. Näin tie vei puolueen jäseneksi ja kunnallispolitiikkaan.

– Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut olla yhtenä viemässä eteenpäin oman kunnan ja maakunnan asioita. Ennen muuta arvostan puheenjohtajuutta oman kunnan hallituksessa ja valtuustossa sekä toimintaa kunnan ulkopuolella erilaisten tilaisuuksien puheenjohtajana, Keijo Silvola kertoo.

POLITIIKASSA Aila Hänninen nostaa esiin ensisijaisesti luottamuksen, arvostuksen ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisen. Hän on luonteeltaan ryhmäsielu, joka ratkoo asioita yhdessä muiden kanssa.

Ryhmässä Ailan mielestä jokaisen pitää tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Keijo Silvola puolestaan haluaa painottaa oman linjan säilyttämisen tärkeyttä ja rehellisyydestä kiinnipitämistä.

Aila ja Keijo ovat saaneet pitkien poliittisten uriensa varrella monenlaista palautetta ja ovat kokeneet myös hauskoja sattumuksia.

– Olen saanut olla monessa mukana, siitä kiitos monelle taholle. Piirin tuki on ollut tärkeä tässä tehtävien paljoudessa. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi varmasti voinut toimia joskus toisinkin, mutta kukapa ei näin tuumaisi.

– Hauska muisto on puheenvuoroni ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kyse oli vanhusten hoitokodin palvelujen järjestelystä. Kun kokouksen jälkeen menin kotiin, niin puhelin soi ja kokenut SDP:n jäsen tokaisi, että oikein hyvä, kun uskalsit puhua. Muista kuitenkin seuraavalla kertaa olla mutisematta ja puhu selvästi. En loukkaantunut, yritin ottaa opikseni, Aila Hänninen kertoo.

Hauskana sattumuksena Keijo Silvola muistaa toimintansa Siikaisten kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

– Kunnanvaltuuston kokouksessa sekoilin antaessani puheenvuoroa valtuutetulle. Olin niin keskittyneenä oikean nimen sanomiseen, että sanoinkin valtuutetun aikaisemman sukunimen eli tyttönimen.

POLITIIKASSA auttaa jaksamaan se, että pystyy käsittelemään asiat oman itsensä ja vastapuolen kanssa. Aila Hänninen kertoo, että joskus tulee henkilökohtaista kritiikkiä ja turhat moitteet tuntuvat aina pahalta.

– Kokouksissa haluan keskustella ja tuoda mielipiteeni esille asiallisesti. Jaksamiseen auttaa myös se, että uskaltaa sanoa mielipiteensä, vaikka se ei aina toisia miellytä. Ryhmään kuulumisen tunne auttaa jaksamaan. Jos ryhmässä jää tai jätetään ulkopuoliseksi, se kuluttaa voimavaroja ja karsii motivaatiota. Turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti pitäisi aina toimia.

Keijo Silvolan mielestä pitää tehdä luotettavaa ja lupaamansa politiikkaa.

– On kunnioitettava perusperiaatteita oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. On katsottavaeteenpäin ja antaen myös muiden puolueiden mielipiteille arvoa ja mahdollista kiitosta.

Ihmisen asialla ja inhimillisyyttä vanhuspalveluihin

Keijo Silvola toivoo SDP:lle hyvää menestystä tulevana johtavana hallituspuolueena. Samalla hän muistuttaa, että SDP:n on oltava ns. pienen ihmisen asialla.

Aila Hännisen mielestä tällä hetkellä SDP:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Kuitenkin häntä pelottaa seuraava kausi vaalien jälkeen.

– Miten tästä kaikesta selvitään? Helppoa ei tule olemaan. Talous on kuralla ja työttömyys hurjissa lukemissa. Positiivisuutta ja talouselämän nostetta tarvitaan. Yritysten investoinnit ja usko parempaan kannattavuuteen pitää saada syntymään. Ihmettelen, miten jotkut voivat patistella kuluttamaan, kun hallituksen riistolinja on käynnissä.

– Poliittinen ilmapiiri ei joka taholla ole suopea ikääntyviä kohtaan. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa, heitä ei voi sivuttaa. Minua huolestuttaa, että aivan yhtäkkiä inhimillinen ajattelu vanhustenpalveluista on hävinnyt. Ikäihmisiä sijoitellaan asumaan sinne, missä on tilaa. Henkilö elänyt kotipaikkakunnallani koko ikänsä ja siellä on hänen läheisensä. Hoitopaikka annetaan kuitenkin kymmenien kilometrien päästä. Avioparit, jotka ovat eläneet 60 vuotta yhdessä, erotetaan. Tämä on törkeää ja epäinhimillistä. Jotta näiltä epäoikeudenmukaisuuksilta vältytään, tehostetun ympärivuorokautisen hoidon yksiköitä ei saa lakkauttaa, vaan niitä on perustettava lisää, Aila Hänninen vaatii.