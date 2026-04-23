23.4.2026 05:28 ・ Päivitetty: 23.4.2026 05:28
Uutistoimisto: Suomikin joutui saattelemaan Venäjän sotilaskoneita Itämeren yllä
Suomen ja muiden Nato-maiden ilmavoimien hävittäjät saattoivat alkuviikolla Venäjän pommikoneita Itämerellä, näiden lentäessä siellä omien hävittäjiensä suojaamana.
Asiasta kertoi ainakin uutistoimisto AP, jonka mukaan saattokeikka tapahtui maanantaina.
Venäjä lennätti AP:n mukaan Itämerellä ainakin kahtatoista sotilaskonettaan, joiden joukossa oli kaksi Venäjän pitkän kantaman Tupolev Tu – 22 -yliäänipommikonetta sekä SU-30 ja SU-35 -hävittäjiä.
Niiden saattamiseen osallistuivat Latviassa sijaitsevasta lentotukikohdasta lähetetyt ranskalaishävittäjät sekä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Puolan ja Romanian hävittäjät.
VENÄJÄN puolustusministeriö on AP:n mukaan sanonut, että sen koneiden ylilento oli suunniteltu ja tapahtui kansainvälisillä eli ei minkään valtion aluevesillä.
Latvian uutistoimisto Letan sekä Baltian maiden BNS:n mukaan vastaavanlaisia välikohtauksia, joissa Venäjä on rikkonut sovittuja lentoihin liittyviä sääntöjä Itämerellä, tapahtui viime viikolla useampia.
