13.5.2026 10:30 ・ Päivitetty: 13.5.2026 10:30

Valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei kelvannut Sivistalle

LAURA UKKONEN / LEHTIKUVA

Sivista on hylännyt valtakunnansovittelijan 11. toukokuuta ammattikorkeakouluille antaman sovintoehdotuksen ammattikorkeakouluja koskevassa työmarkkinakiistassa.

Sivistan kertoo tiedotteessa hylänneensä sovintoehdotuksen, koska siinä ei ollut ratkaisua saatavuuslisäkysymykseen. Sivista tavoittelee työehtosopimukseen muutosta, jonka myötä saatavuuslisän tilalle tulisi palkkarakenne, joka huomioi opetushenkilöstöä oikeudenmukaisemmin.

OAJ:n mukaan se tarkoittaisi palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Näin teki myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Koska uutta työehtosopimusta ei syntynyt, ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny sovittelussa. Työtaistelutoimet jatkuvat seuraavaksi lakoilla Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa (19.5., 20.5. ja 21.5.).

