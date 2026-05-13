Valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei kelvannut Sivistalle

Sivistan kertoo tiedotteessa hylänneensä sovintoehdotuksen, koska siinä ei ollut ratkaisua saatavuuslisäkysymykseen. Sivista tavoittelee työehtosopimukseen muutosta, jonka myötä saatavuuslisän tilalle tulisi palkkarakenne, joka huomioi opetushenkilöstöä oikeudenmukaisemmin.

OAJ:n mukaan se tarkoittaisi palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Näin teki myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Koska uutta työehtosopimusta ei syntynyt, ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny sovittelussa. Työtaistelutoimet jatkuvat seuraavaksi lakoilla Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa (19.5., 20.5. ja 21.5.).