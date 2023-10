Valtio myy kartanon

Kanta-Hämeessä sijaitseva Jokioisten historiallinen kartano on asetettu myyntiin, kertoo valtion kiinteistöomistuksista vastaava Senaatti-kiinteistöt tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myynnissä on Jokioisten kartanon kiinteistökokonaisuus, joka pitää sisällään 96 hehtaarin peltoalueet ja useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Jokioisten tilan historiaa on kirjattu 1500-luvulta lähtien, ja tilalla on ollut pienimuotoista teollisuustoimintaa 1600-luvulta asti.

Tiedotteen mukaan Jokioisten kartano myydään, koska valtiolla ei ole sille käyttöä ja alueella toimivan Luonnonvarakeskuksen tilatarpeet ovat muuttuneet vuosien varrella.