Valtion sijoitusyhtiö myi osuutensa Kemirasta – sata vuotta jatkunut omistajuus päättyi

Tiistaina julkaistun pörssitiedotteen mukaan Solidium myi vajaat 7,8 miljoonaa Kemiran osaketta kotimaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille.

Myyntihinta oli 16 euroa osakkeelta, mikä tekee bruttona noin 125 miljoonaa euroa myyntituloja.

Osakemyynnin jälkeen Solidium ei enää omista Kemiran osakkeita. Näin ollen Suomen valtion yli sata vuotta jatkunut omistajuus Kemirassa on päättynyt, tiedotteessa kerrotaan.

Solidiumin koko sijoitussalkun arvo on noin 7,2 miljardia euroa, joten Kemiran osuus on ollut siitä melko pieni. Solidium on Kemiran lisäksi vähemmistöomistajana 12 muussa pörssiyhtiössä.