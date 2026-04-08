Valtonen aselevosta: ”Nyt on toiveikkuutta ilmassa”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi jännänneensä yötä myöten, miten Iranissa käy. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tulitauko on erittäin tervetullut uutinen. Nyt on oikein hyvä tilaisuus, että lähdetään rakentamaan pysyvämpää rauhaa alueelle, Valtonen sanoi keskiviikkona toimittajille eduskunnassa.

Ulkoministeri kertoi keskustelleensa alueen kollegojen kanssa keskiviikkona.

- Nyt on toiveikkuutta ilmassa, hän summasi keskusteluja.

Neuvottelut pysyvämmästä rauhasta ovat Valtosen mukaan vasta alkamassa. Hän kertoi tarjonneensa kollegoilleen myös Suomen apua.

- Tärkeintä on todella se, että Yhdysvallat, Iran ja Israel kykenevät sopimaan tämän sodan osalta pysyvästä rauhasta.

Kansainvälisen yhteisön näkökulmasta hän painotti Hormuzinsalmen avaamisen tärkeyttä.

MINISTERILTÄ kysyttiin, miten liittolaismaissa suhtaudutaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koventuneeseen retoriikkaan ja puheisiin sivilisaation tuhoamisesta.

- Me emme tietenkään voi millään tavoin hyväksyä tällaista kielenkäyttöä sinänsä, jos se uhkaus olisi. Varsinkaan sitä, mitä sen takana mahdollisesti olisi, Valtonen vastasi.

Tuomitseeko Valtonen itse Trumpin sanat?

- Me elämme nyt aika vaarallista aikaa, kuten varmasti kaikki suomalaiset tietävät. Tässä kannattaa nyt keskittyä siihen, mikä palvelee parhaiten meidän isänmaamme etua, Valtonen sanoi.

Hän lisäsi, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensimmäinen päämäärä on Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen.