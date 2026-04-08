8.4.2026 12:15 ・ Päivitetty: 8.4.2026 12:15

Valtonen aselevosta: ”Nyt on toiveikkuutta ilmassa”

MIKKO STIG / LEHTIKUVA / STR
Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi Iranin ja Yhdysvaltojen aselepoa toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi jännänneensä yötä myöten, miten Iranissa käy.

DEMOKRAATTI/STT

- Tulitauko on erittäin tervetullut uutinen. Nyt on oikein hyvä tilaisuus, että lähdetään rakentamaan pysyvämpää rauhaa alueelle, Valtonen sanoi keskiviikkona toimittajille eduskunnassa.

Ulkoministeri kertoi keskustelleensa alueen kollegojen kanssa keskiviikkona.

- Nyt on toiveikkuutta ilmassa, hän summasi keskusteluja.

Neuvottelut pysyvämmästä rauhasta ovat Valtosen mukaan vasta alkamassa. Hän kertoi tarjonneensa kollegoilleen myös Suomen apua.

- Tärkeintä on todella se, että Yhdysvallat, Iran ja Israel kykenevät sopimaan tämän sodan osalta pysyvästä rauhasta.

Kansainvälisen yhteisön näkökulmasta hän painotti Hormuzinsalmen avaamisen tärkeyttä.

MINISTERILTÄ kysyttiin, miten liittolaismaissa suhtaudutaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koventuneeseen retoriikkaan ja puheisiin sivilisaation tuhoamisesta.

- Me emme tietenkään voi millään tavoin hyväksyä tällaista kielenkäyttöä sinänsä, jos se uhkaus olisi. Varsinkaan sitä, mitä sen takana mahdollisesti olisi, Valtonen vastasi.

Tuomitseeko Valtonen itse Trumpin sanat?

- Me elämme nyt aika vaarallista aikaa, kuten varmasti kaikki suomalaiset tietävät. Tässä kannattaa nyt keskittyä siihen, mikä palvelee parhaiten meidän isänmaamme etua, Valtonen sanoi.

Hän lisäsi, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensimmäinen päämäärä on Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen.

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Musiikki
8.4.2026
”Tulemme maasta, joka tovi sitten vielä tunnettiin Amerikkana”, julisti Laurie Anderson Helsingin-konsertissaan
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

