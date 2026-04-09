Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.4.2026 09:08 ・ Päivitetty: 9.4.2026 09:08

Vanhusasiavaltuutettu: Digitalisaatio vaikeuttaa yli puolen miljoonan ihmisen elämää – Hallitusta ei kiinnosta

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäät tarvitsevat digiasioissa arkeensa ratkaisuja, eivät syyllistämistä ja riippuvaisuutta muiden avusta.

Seuraavan hallituksen on ratkaistava digitalisaation iäkkäille aiheuttamat ongelmat, sanoi vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Arjen digitalisoituminen ja digitaalinen viranomaisasiointi aiheuttavat valtuutetun mukaan monille iäkkäille haasteita.

Valtuutetun tiedotteen mukaan Suomessa asuu jopa yli puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä, joiden digitaidot eivät riitä itsenäiseen digitaaliseen asiointiin.

DIGITALISAATIO ei Topon mukaan ole peruste pakottaa iäkkäitä suostumaan siihen, että joku muu hoitaa asioita heidän puolestaan.

- On asiatonta, että täysin toimintakykyisille iäkkäille ehdotetaan, että heidän tulisi valtuuttaa omainen tai läheinen hoitamaan asioitaan puolestaan vain digitaitojen puuttumisen vuoksi. Monia suorastaan työnnetään riippuvaisiksi muiden ihmisten avusta, valtuutettu sanoo tiedotteessa.

Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäät tarvitsevat arkeensa ratkaisuja. Hän pitää valitettavana sitä, ettei pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa olevia kirjauksia ole laitettu toimeen, vaikka hallituskausi lähenee loppuaan.

- Seuraavalle hallitukselle näyttää jäävän tältä osin paljon tehtävää, Topo sanoo.

Vanhusasiavaltuutetun mukaan valtioneuvostoon ja eduskuntaan tulisi nimetä vastuutahot digitalisaatiota ja yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU