Politiikka
9.4.2026 09:08 ・ Päivitetty: 9.4.2026 09:08
Vanhusasiavaltuutettu: Digitalisaatio vaikeuttaa yli puolen miljoonan ihmisen elämää – Hallitusta ei kiinnosta
Seuraavan hallituksen on ratkaistava digitalisaation iäkkäille aiheuttamat ongelmat, sanoi vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo torstaina.
Arjen digitalisoituminen ja digitaalinen viranomaisasiointi aiheuttavat valtuutetun mukaan monille iäkkäille haasteita.
Valtuutetun tiedotteen mukaan Suomessa asuu jopa yli puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä, joiden digitaidot eivät riitä itsenäiseen digitaaliseen asiointiin.
DIGITALISAATIO ei Topon mukaan ole peruste pakottaa iäkkäitä suostumaan siihen, että joku muu hoitaa asioita heidän puolestaan.
- On asiatonta, että täysin toimintakykyisille iäkkäille ehdotetaan, että heidän tulisi valtuuttaa omainen tai läheinen hoitamaan asioitaan puolestaan vain digitaitojen puuttumisen vuoksi. Monia suorastaan työnnetään riippuvaisiksi muiden ihmisten avusta, valtuutettu sanoo tiedotteessa.
Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäät tarvitsevat arkeensa ratkaisuja. Hän pitää valitettavana sitä, ettei pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa olevia kirjauksia ole laitettu toimeen, vaikka hallituskausi lähenee loppuaan.
- Seuraavalle hallitukselle näyttää jäävän tältä osin paljon tehtävää, Topo sanoo.
Vanhusasiavaltuutetun mukaan valtioneuvostoon ja eduskuntaan tulisi nimetä vastuutahot digitalisaatiota ja yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.