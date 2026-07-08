Vapaavuori sähköpostissa Orpolle: Luotan, että hallitus ”saa runtattua” Garden-hankkeen läpi

Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri Petteri Orpolle (kok.) vuoden 2025 huhtikuussa lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus ”saa runtattua” Garden-hankkeen läpi hallituksen tulevassa puoliväliriihessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta.

Vapaavuori onnittelee viestissään kokoomusta viime kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota.

- Valtakunnallisesti hieno torjuntavoitto kunnallisvaaleissa. Ja Helsinkikin onnistuttiin just ja just pitämään. Persujen tappio aiheuttaa varmasti harmaita hiuksia hallituksen sisällä.

- Luotan kuitenkin siihen, että saatte tämän Garden-hankkeen runtattua läpi pian alkavassa puoliväliriihessä, Vapaavuori lisää.

VAPAAVUORI on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi pääministerin talouspoliittiselle erityisavustajalle Mikko Martikkalalle ja poliittiselle erityisavustajalle Katri Manniselle.

Toisessa, vain erityisavustajille osoittamassaan, viestissä toukokuussa 2025 Vapaavuori kiittää avustajia hankkeen saaman ehdollisen valtiontuen ”junailusta” hallituksen puoliväliriihen 22.-23.4.2025 yhteydessä.

Aiemmassa Orpolle kopiona huhtikuussa lähetetyssä sähköpostiviestissään Vapaavuori myös antaa valmiita muotoiluehdotuksia siihen, miten hallituksen päätöksen hankkeelle voisi puoliväliriihen yhteydessä kirjata.

Vapaavuori oli esittänyt hankkeelle alun perin 30 miljoonan euron valtiontukea tai 100 miljoonan valtiontakausta. Hallitus päätyi myöntämään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Tuen täytyy vielä täyttää opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ehdot sekä käydä läpi EU-komission valtiontukisyyni.

PÄÄMINISTERI Orpo kommentoi aiemmin keskiviikkona Garden Helsinki -jupakkaa tiedotteella.

Siinä hän sanoo, että hän kehotti Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin.

Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja -ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan.

Tiedotteessa Orpo ei ota kantaan mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Oppositiosta on vaadittu, että pääministeri antaa hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä ilmoituksen eduskunnalle.

ORPOLTA on kysytty useaan otteeseen, kuka toi valtiontuen kokoomuksen neuvottelukoriin puoliväliriihessä. Kirjallisessa vastauksessaan Orpo sanoo, että kokoomus nosti hankkeen esille erityisavustajien neuvottelupöydässä. Hanke ilmestyi kokoomuksen niin sanottuun neuvottelukoriin siis Orpon erityisavustajien toimesta. Vapaavuoren viestit oli kohdennettu kyseisille erityisavustajille.

Lisäksi kyseenalaisena on ollut se, mihin Orpon mainitsemat hankkeen myönteiset työllisyys- ja talousvaikutukset perustuvat. Valtiovarainministeriön (VM) aiemmin julkisuuteen tuoduista asiakirjoista on käynyt ilmi, että VM:n virkamiehet ovat pitäneet hanketta isona riskinä.

Vastauksessaan Orpo myöntää, että hänen lausuntonsa asiasta ovat perustuneet Garden Helsingin toimijoiden omiin arvioihin.

- Kokoomus halusi, että osana kasvuun tähtääviä investointeja edistämme sitä, että Suomeen rakennetaan maailmanluokan tapahtumapaikka sekä rakennus- että tapahtuma-alan toimintaedellytysten edistämiseksi, Orpo kirjoittaa.

HELSINKI Garden -areenahankkeen saama tuki on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä muun muassa siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu läpinäkyvästi julki. Orpo on kertonut, että hanketta koskeva esitys oli hallituksen kehysriihessä mukana kokoomuksen niin sanotussa neuvottelukorissa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajanelikko päätti ehdollisesta tuesta kevään 2025 puoliväliriihen lopulla. Nelikkoon kuuluu Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

Asia on herättänyt oppositiosta epäilyjä jopa korruptiosta. Oppositiosta on myös epäilty, olisivatko Vapaavuori ja Orpo voineet puoluetovereina vehkeillä keskenään tuen hankkeelle. Sekä Orpo että Vapaavuori ovat aiemmin kiistäneet neuvotelleensa tuesta keskenään.

Aliisa Uusitalo, Sanna Nikula/STT

Päivitetty klo 15.00