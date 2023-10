Varapuhemies vaatii sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan turvaamista

– Niiden toimintaedellytykset on turvattava niin paikallistasolla kuin valtakunnallisesti, sanoi varapuhemies Tarja Filatov (sd).

– Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat merkittäviä aktiivisen yhteiskunnan rakentajia. Ne ovat kiinteä osa suomalaista hyvinvointivaltiota. Järjestöt tukevat osallisuutta ja tarjoavat ihmisille matalan kynnyksen väyliä toimia. Järjestöt tarjoavat toimintamahdollisuuksia myös sellaisille, joiden on vaikeampi osallistua yhteisölliseen toimintaan esimerkiksi sairauden vuoksi, Filatov muistutti tiedotteensa mukaan.

Filatov painotti järjestöjen kohdalla pitkäjänteistä rahoitusta, jotta niillä olisi mahdollisuus varautua tuleviin investointeihin.

– Järjestöjen rahoituksen turvaaminen on tällä hetkellä vahvasti valtakunnan tasolla agendalla, koska rahapelituotot pienenevät lähivuosina. Sama kehitys on ikävä kyllä käynnissä myös paikallistasolla tiukan kuntatalouden vuoksi. Lisäksi työnjako hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on selkiytettävä tukipolitiikassa ja turvattava toimintaedellytykset myös yhdistystasolla.