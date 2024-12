“Varmaan kaikki suomalaiset haluaisivat jonkun norppakameran” – Näin Krista Kiuru kommentoi puhemies Halla-ahon käyntiä valiokunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) jatkaa kokoustamistaan maanantaina myös kello 14 umpeutuneen määräajan jälkeen. Valiokunnan oli määrä saada iltapäivään mennessä valmiiksi mietinnöt vammaispalvelulakia ja sairaalaverkkoa koskevista hallituksen esityksistä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Molemmat esitykset ovat budjettilakeja, joilla on kytkös valtion ensi vuoden talousarvioon.

Eduskunnan puhemiesneuvosto suostui antamaan valiokunnalle luvan kokoontua päällekkäin kello 14 alkaneen täysistunnon kanssa. StV:n puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan lupa loppuu, kun täysistunnon asialistassa tullaan kohtaan seitsemän, jossa alkaa sote-asioiden käsittely.

– Sen jälkeen (kohdan 6 jälkeen) on vielä mahdollista pitää tunnin istuntotauko, Kiuru sanoi medialle eduskunnan Valtiosalissa.

VALIOKUNNALLA on halutessaan mahdollisuus kokoontua myös täysistunnon jälkeen illalla.

Kiurulta kysyttiin miksi hän ajatteli puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) halunneen osalllistua aamupäivällä valiokunnan kokoukseen. Kiurun mukaan puhemiehen läsnäolo ei ole täysin tavatonta. Eduskunnan varapuhemies on hänen mukaansa käyttänyt läsnäolooikeuttaan aikaisemmin.

– Varmaan yleisestä kiinnostuksesta on hänellekin (Halla-aholle) syntynyt mielikuva siitä, että olisi kiinnostavaa käydä katsomassa, mitä siellä valiokunnassa tehdään. En selitä kenenkään muun motiiveja, ne eivät kuulu minulle. On hyvä sanoa, että varmaan kaikki suomalaiset haluaisivat jonkun norppakameran sinne valiokunnan huoneeseen. En itsekään pitäisi sitä pahana, koska silloin ainakin tiedetään, mitä täällä todella tapahtuu.

Puhemiehellä on oikeus seurata valiokunnan istuntoa ilman, että hänen tarvitsee perustella läsnäoloaan.

– Puhemiehellä on absoluuttinen oikeus osallistua kaikkien valiokuntien kokoukseen ilman julkilausuttuja perusteluja. Katsoin, että se on tässä tilanteessa tarpeellista, Halla-aho totesi poistuttuaan tänään sote-valiokunnan kokouksesta.

Enempää hän ei halunnut käyntiään kommentoida.

VALIOKUNNAN kokous alkoi tänään heti aamusta väännöllä, kun hallituspuolueet halusivat siirtää sairaalaverkkoa ja vammaispalvelulakia koskevien mietintöjen käsittelyjärjestystä. Asiasta äänestettiin ja ensin päätettiin käsitellä hallituksen toiveen mukaisesti sairaalaverkot.

Ilmeisesti tunnin aikaa vienyt prosessi ihmetytti opposition edustajia.

– On tosi valitettavaa, että vammaispalvelulaki jälleen kerran äänestettiin viimeiseksi käsiteltäväksi, koska se olisi juuri nopeaa viedä eteenpäin, sote-valiokunnan varajäsen Suna Kymäläinen (sd.) kommentoi medialle.

– Demareiden kanssa asiat etenevät aina omaan tahtiin ja se ei ole välttämättä nopea tahti, sote-valiokunnan jäsen Pia Sillanpää (ps.) sanoi.

– Tässä valiokunnassa tuntuu olevan sellainen tapa, että aina hallituspuolueet esittävät esityslistan toiseen järjestykseen. Tämä on asia, joka meitä kummastuttaa ja hallitus haluaa sitten jostain kumman syystä syyttää meitä viivästyksestä, kun me haluaisimme mennä virkamiesesitysten mukaisesti, Suna Kymäläinen puolestaan sanoi.

SOTE-VALIOKUNNAN varapuheenjohtajalta Mia Laiholta (kok.) ei saatu selkeää vastausta moneen kertaan esitettyyn kysymykseen, miksi vammaispalvelulain ja sairaalaverkkoesityksen mietintöjen laadinnan järjestystä piti vaihtaa siten, että sairaalaverkot käsitellään ensin.

– Meidän on tarkoitus viedä molemmat esitykset tänään saliin. Meillehän on annettu jatkoaikaa tämä maanantai, näiden piti olla jo viime torstaina salissa. On tärkeätä, että saadaan molemmat mietinnöt tänään saliin, Laiho totesi medialle.

Laihon mukaan molempien mietintöjen valmistuminen lähitunteina on realistista. Hän totesi myös, ettei käsittelyjärjestyksellä ole periaatteessa merkitystä ja ettei vammaispalvelulaista ole poliittista ristiriitaa. Siitä huolimatta hallitus halusi vaihtaa käsittelyjärjestystä.

Laiho tyytyi toistelemaan sitä, että hallituspuolueet haluavat viedä molemmat esitykset saliin. Hänen mukaansa ei ole tarkoitus pyrkiä siihen, että vammaispalvelulain käsittely epäonnistuisi.

Laiho sanoi medialle myös, että sote-valiokunnan työ vaikuttaa koko eduskunnan työskentelyyn aiheuttaen taloudellisia kustannuksia ja nosti esiin muun muassa mahdollisuutta istua myös joulun välipäivinä.

Hän huolehti myös luottamuksesta demokraattiseen päätöksentekoon ja eduskunnan pelisäännöistä.

LAIHON mielestä oli hyvä, että puhemies Halla-aho oli kuuntelemassa valiokunnan keskustelua hetken aikaa.

Kysyttäessä, oliko Halla-aho kutsuttu valiokuntaan, Laiho vastasi toimittajille, ettei ollut ainakaan tietoinen siitä, että Halla-aho oli valiokuntaan tulossa.

Laiho ei ottanut kantaa siihen, muuttiko Halla-ahon läsnäolo valiokunnassa tunnelmaa.

– Minusta on ihan hyvä, että puhemiehet käyvät myöskin valiokunnan kokouksissa ja näkevät myöskin, minkälaista se lainsäädäntötyö valiokunnissa on, Laiho totesi.

Uutista täydennetty Mia Laihon, Suna Kymäläisen, Pia Sillanpään ja Jussi Halla-ahon lausunnoilla kello 15.33.