Varsinais-Suomen SDP:n aluevaltuustoryhmä: ”Lyhyellä aikataululla toteutetut näin suuret säästöt uhkaavat romahduttaa palvelutuotannon”

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) on pyydettävä valtiolta lisää aikaa talouden sopeuttamiseen ja haettava lisärahoitusta palvelujen turvaamiseen. Näin linjaa SDP:n aluevaltuustoryhmä. Demokraatti Demokraatti

– Hyvinvointialueet aloittivat vasta reilu vuosi sitten. Toiminta ei ole vielä vakiintunutta ja moni kehittämistyö on kesken. Kannatamme kestäviä sopeutustoimia, mutta lyhyellä aikataululla toteutetut näin suuret säästöt uhkaavat romahduttaa palvelutuotannon, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen sanoo tiedotteessa.

Aluevaltuustoryhmä toteaa, ettei Varhan saama valtion rahoitus ei riitä turvaamaan ihmisten peruspalveluita. Varhan kuluvan vuoden alijäämän ennustetaan painuvan suunnitellusta 80 miljoonasta eurosta 162 miljoonaan euroon.

– Nyt näyttää siltä, että aikaa yhteensä yli 300 miljoonan euron alijäämän kattamiseen Varhassa on enää 2,5 vuotta. Lisäksi Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa on kirjaukset noin 1,3 miljardin säästöistä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja nyt kehysriihessä hyvinvointialueille saksittiin vielä satojen miljoonien lisäsäästöt. On selvää, että alijäämää ei pystytä kattamaan tavoiteaikataulussa ja peruspalvelut ovat uhattuna koko maakunnassa, valtuustoryhmä summaa tiedotteessa.

Varsinais-Suomen aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.) pitää selvänä, että valtion pitää kantaa vastuunsa palveluiden riittävästä rahoituksesta.

– Hyvinvointialueella on velvollisuus ilmaista valtiolle, kun ihmisten peruspalvelut ovat uhattuna. Nyt on se tilanne, hän sanoo tiedotteessa.