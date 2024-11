Vasemmistoliitto aikoo esittää ministeri Rantaselle epäluottamusta – “Vaikuttaa siltä, että sisäministeri ei ole puhunut totta”

Vasemmistoliitto aikoo esittää sisäministeri Mari Rantaselle (ps.) epäluottamusta. Puolueen mukaan Rantanen ei olisi puhunut totta sanoessaan, ettei uskonto ole ollut pakolaiskiintiön valitsemisperusteena. Demokraatti Demokraatti

Ministeriön katsotaan painottaneen kristittyjä pyrkiessään valikoimaan pakolaisten lähtömaita. Sisäministeriön poliittinen johto pyrki muuttamaan pakolaisten uudelleensijoittamista koordinoivan UNHCR:n esitystä painottamalla syyrialaisten ja afganistanilaisten pakolaisten sijaan kongolaisia ja venezuelalaisia pakolaisia.

Sisäministeriön toimittaman selvityksen perusteella yhdenvertaisuusvaltuutetulle on vasemmistoliiton mukaan syntynyt vahva olettama siitä, että ministeriön poliittinen johto on syyllistynyt perustuslaissa kiellettyyn syrjintään uskonnon perusteella.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmä huomauttaa, että kirjauksessa ja sisäministeri Rantasen puheissa on räikeä ristiriita.

– Vaikuttaa siltä, että sisäministeri ei ole puhunut totta sanoessaan, ettei uskonto ole ollut pakolaiskiintiön valitsemisperusteena. Mediassa julkaistun asiakirjan ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kertoman perusteella vaikuttaa selvältä, että sisäministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan pakolaiskiintiössä kristittyjä muita uskontokuntia edustavien pakolaisten sijaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessaan.

Media, viranomaiset ja kansalaiset ovat viime viikot yrittäneet saada selvää siitä, onko poliittinen johto ohjeistanut valikoimaan pakolaiskiintiötä syrjivin perustein.

– Ministerit eivät voi toimia virassaan lainvastaisesti. Ministerin on oltava rehellinen ja annettava oikeaa tietoa niin kansalaisille kuin eduskunnalle. Tässä on kyse ministerin aktiivisista toimista, joilla on pyritty vaikuttamaan päätöksiin. Kaiken huipuksi ministeri on julkisuudessa toistuvasti kieltänyt toimineensa näin, vaikka asiakirjat osoittavat muuta. Koska ministeri ei ole antanut uskottavaa selvitystä toiminnastaan, tulemme esittämään epäluottamusta sisäministeri Mari Rantaselle, Koskela sanoo.