4.11.2025 17:45 ・ Päivitetty: 4.11.2025 17:45
Väylävirasto ja VR syyttelevät toisiaan: virasto ei halua korvata junavaurioita
Väyläviraston mielestä VR:n ajama korvauskanne virastoa vastaan olisi syytä jättää tutkimatta. Osapuolet riitelevät viime vuonna radalla tapahtuneen vaurion jälkipuinnista.
Asiasta kertoo Väyläviraston lakiasiainjohtaja Laura Kuistio STT:lle sähköpostitse.
Veturin rikkoutuminen viime vuoden helmikuussa aiheutti ratavaurion, joka pysäytti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen. Helsingin Sanomat kertoi elokuussa, että VR aikoo hakea Väylävirastolta oikeusteitse yli neljän miljoonan euron korvauksia.
Vaurio aiheutti junaliikenteeseen paikoin viikkoja kestäneitä ongelmia, ja VR:n mukaan sen junakalusto vahingoittui laajalti. VR:n mielestä Väylävirasto ei ryhtynyt riittäviin toimiin radan korjaamiseksi.
VIRASTO puolestaan katsoo, että kanne tulisi jättää tutkimatta, koska vastuu liikenteenohjauksen mahdollisista virheistä tai toimista ei kuulu sille.
Väylävirasto huomauttaa, että VR rikkoi itse radan ja laiminlöi ilmoittaa tästä välittömästi.
