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1.7.2026 12:30 ・ Päivitetty: 1.7.2026 12:30

Venäjä kaksinkertaisti rautatietariffit – lannoitekuljetukset päättyvät

LEHTIKUVA / LAURI HEINO
Venäläisiä rahtivaunuja Vainikkalassa Lappeenrannassa 29. marraskuuta 2023.

Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina, mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on kahdeksankertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle.

Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse.

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