Kotimaa
1.7.2026 12:30 ・ Päivitetty: 1.7.2026 12:30
Venäjä kaksinkertaisti rautatietariffit – lannoitekuljetukset päättyvät
Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina, mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä.
Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on kahdeksankertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle.
Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse.
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