Venäjän ja Venezuelan yhteistyö syvenee – Maduro on puolustanut hyökkäyssotaa Ukrainassa

Sopimukset allekirjoitettiin, kun Venäjän varapääministeri Dmitri Tshernyshenko vieraili Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.

Venäjä on yksi niistä harvoista valtioista, jotka ovat tunnustaneet Venezuelan presidentin Nicolas Maduron (kuvassa) voittaneen maan presidentinvaalit heinäkuun lopulla. Yhdysvallat ja lukuisat Latinalaisen Amerikan valtiot ovat katsoneet opposition presidenttiehdokkaan Edmundo Gonzalez Urrutian voittaneen vaalit.

Venezuela ja Venäjä lähentyivät toisiaan Maduron edeltäjän Hugo Chavezin aikana vuosina 1999-2013. Maiden välit ovat jatkuneet lämpiminä myös Maduron presidenttiaikana, ja hän on puolustanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venezuelalla on maailman suurimmat tunnetut öljyvarannot ja se on aikanaan tuottanut kolme miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Viime vuosina Venezuelan öljyntuotanto on pudonnut noin miljoonaan barreliin päivässä muun muassa maalle asetettujen pakotteiden vuoksi.