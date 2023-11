Venäläisen öljyn hintakatto ei toimi

Länsimaiden venäläiselle öljylle asettaman hintakaton teho uhkaa jäädä tavoiteltua heikommaksi. Tämä käy ilmi venäläisen öljyn vientihinnoista, jotka ovat viime kuukausina kohonneet selvästi hintakaton yläpuolelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä sai viemästään raakaöljystä sekä syyskuussa että lokakuussa keskimäärin yli 80 dollaria barrelia kohden, vaikka hintakatto on asetettu 60 dollariin.

Talouslehti Financial Timesin mukaan Venäjä pystyykin lähes täysin kiertämään öljyn hintakattoa. Lokakuussa venäläistä öljyä ei kuljetettu meritse juuri lainkaan alle hintakaton, eurooppalainen virkamieslähde kertoi lehdelle.

- Varmasti hintakatto ei tällä hetkellä toimi niin hyvin kuin olisi toivottu, se on selvä asia, sanoo Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola STT:lle.

Simolan mukaan keskeinen syy tähän on, että Venäjä on hankkinut käyttöönsä paljon niin sanottua harmaata laivastoa, joka ei käytä länsimaisia palveluita ja johon pakotteet eivät pure.

Venäjä on haalinut käyttöönsä vanhoja tankkereita, joilla se vie öljyä ilman länsimaisia vakuutuksia. Tämä on myös herättänyt huolta Venäjän öljykuljetusten ympäristöriskeistä.

Hankaluuksia voi Simolan mukaan olla myös sen suhteen, miten arvioidaan, noudattavatko yritykset hintakattoa, miten se dokumentoidaan ja millaisia hintoja yritykset ilmoittavat.

- Tässä on monenlaisia mahdollisuuksia sekä tahattomalle että tahalliselle manipuloinnille, Simola sanoo.

Venäläisen öljyn hintakatto tuli voimaan viime joulukuussa. Se kieltää yrityksiä tarjoamasta vakuutuksia ja muita palveluita venäläisen öljyn kuljetuksia varten, jos öljyn myyntihinta ylittää 60 dollaria barrelilta.

Näin pyritään rajoittamaan Venäjän öljytuloja, mutta samalla halutaan varmistaa, että venäläinen öljy virtaa edelleen kansainvälisille markkinoille.

VAIKKA hintakatto ei toimi toivotusti, sillä on Simolan mukaan edelleen jonkin verran vaikutusta. Hän viittaa siihen, että venäläistä Urals-viitelaadun raakaöljyä myydään edelleen halvemmalla kuin kansainvälisessä öljykaupassa laajasti käytetyn Brent-laadun öljyä.

- Se on kuitenkin tyhjää parempi, että jotain vaikutusta tällä on ollut, vaikka on menty hintakattoa korkeammalle, Simola sanoo.

- Jossain määrin se on leikannut Venäjän tuloja verrattuna siihen, jos ei olisi ollenkaan tätä sotaa ja pakotteita.

Simola muistuttaa, että Brentin ja Uralsin välinen hintaero oli hyvin pieni ennen Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa ja siitä seuranneita Venäjä-pakotteita.

Pakotteiden kiertämisestä huolimatta venäläinen Urals-raakaöljy on pysynyt Brentiä halvempana, vaikka hintaero onkin kaventunut alkuvuoteen verrattuna.

EUROOPAN unionissa pohditaan parhaillaan keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa hintakattoa ja vaikeuttaa sen kiertämistä.

Näitä toimia odotetaan sisältyvän EU:n seuraavaan Venäjän vastaiseen pakotepakettiin, joka saatetaan julkistaa tällä viikolla. Uusi pakotepaketti on jo kahdestoista Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Financial Times kertoi keskiviikkona, että EU:n suunnitelmien mukaan Tanska saattaisi jopa estää Venäjän öljytankkereilta pääsyn kansainvälisille markkinoille.

FT:n lähteiden mukaan suunnitelmana on, että Tanska alkaisi tarkastaa venäläistä öljyä kuljettavia tankkereita ja voisi mahdollisesti estää niiden kulkemisen vesiensä kautta.

Tarkastukset kohdistuisivat Tanskan salmien kautta kulkeviin tankkereihin, joilla ei ole länsimaisia vakuutuksia. Valtiot voivat tarkastaa aluksia, joiden pelätään aiheuttavan ympäristöuhkia.

Tarkastukset voisivat iskeä merkittävään osaan Venäjän vientiä, sillä FT:n mukaan noin 60 prosenttia Venäjän meritse viemästä öljystä kulkee Tanskan salmien läpi.

SUOMEN Pankin Simola sanoo, että hintakaton toimivuutta voidaan pyrkiä parantamaan ja että toimiin on myös ryhdytty. Hän kertoo, että Yhdysvallat asetti lokakuussa pakotteita kahdelle yritykselle, joiden se katsoi auttavan Venäjää kiertämään hintakattoa.

Tällaiset toimet saavat Simolan mukaan ainakin länsimaiden pakotteita pelkäävät yritykset miettimään aiempaa tarkemmin, haluavatko ne kuljettaa venäläistä öljyä.

- Samoin tietysti EU:n piirissä koko ajan pohditaan mahdollisuuksia, miten voitaisiin kiristää hintakattomekanismin valvontaa, jotta kaikki varmasti noudattaisivat sitä.

Torstaina Yhdysvallat ilmoitti asettaneensa pakotteita kolmelle Arabiemiraatteihin rekisteröidylle varustamolle ja niiden kolmelle tankkerille.

Yhdysvaltojen mukaan tankkerit Kazan, Ligovsky Prospect ja NS Century käyttivät länsimaisia palveluita mutta kuljettivat samaan aikaan venäläistä öljyä 60 dollarin hintakaton ylittävään hintaan.

Uutistoimisto Bloombergin keräämien tietojen mukaan tankkerien perimmäinen omistaja olisi Venäjän valtiollinen varustamoyhtiö Sovcomflot.

SIMOLAN mukaan kaikki ylimääräiset dollarit, jotka Venäjä onnistuu hankkimaan öljyn hintakattoa kiertämällä, ovat maalle arvokkaita. Hän toteaa, että öljytulojen osuus Venäjän budjettituloista on edelleen merkittävä.

- Venäjä on voimakkaasti lisännyt budjettimenoja talouden tukemiseksi ja erityisesti sodan rahoittamiseksi, ja niitä ollaan lisäämässä edelleen. Kyllähän Venäjä näitä tuloja tarvitsee, Simola sanoo.

STT / Iiro-Matti Nieminen