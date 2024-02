Venezuela siirtänyt lisäjoukkoja Guyanan vastaiselle rajalleen

Venezuela on siirtänyt lisäjoukkoja Guyanan vastaiselle rajalleen ja laajentanut sotilastukikohtiaan alueella. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nojaten satelliittiyhtiö Maxarin tuoreisiin satelliittikuviin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuvia oli julkaissut yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies (CSIS), jonka mukaan rajan läheisyydessä on muun muassa järjestetty panssarijoukkojen harjoituksia.

Lisäjoukkoihin lukeutuu muun muassa panssariajoneuvoja ja ohjuksilla varusteltuja partioveneitä.

Sotilaallisen läsnäolon lisäämisen taustalla on Venezuelan ja maan presidentin Nicolas Maduron halu liittää Guyanan länsiosassa sijaitseva Essequibon öljyalue osaksi Venezuelaa. Essequibon alue käsittää noin kaksi kolmasosaa Guyanan pinta-alasta

SAMAAN aikaan kun Venezuelan joukot ovat järjestäneet harjoituksia rajan tuntumassa, ovat guyanalaiset diplomaatit tavanneet Venezuelan ulkoministerin Yvan Gilin.

– Kaikki tämä kertoo, että Maduro harjoittaa kaksinaamaista politiikkaa, CSIS:n Amerikkojen ohjelman apulaisjohtaja Christopher Hernandez-Roy sanoo Guardianin mukaan.

CSIS varoittaa, että eskalaation vaara on kasvanut ja tilanteen hallinnan menettäminen alueella on todennäköisempää joukkojen sijoittamisen vuoksi.

Osana Venezuelan sotaisaa retoriikkaa, asevoimat on tuottanut ja levittänyt sosiaalisessa mediassa useita videoita, joiden CSIS arvioi olevan osa asevoimien informaatio-operaatiota. CSIS arvioi Guyanan hallinnon olevan yksi videoiden tarkoitetuista avainyleisöistä.

Guyana on aiemmin hakenut YK:n alaiselta Kansainväliseltä tuomioistuimelta (ICJ) Venezuelan ja Guyanan nykyisten rajojen vahvistamista. Venezuela on kyseenalaistanut ICJ:n päätäntävallan kysymyksessä.