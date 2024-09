Venezuelan opposition presidenttiehdokas pakeni Espanjaan

Espanjaan saapunut Venezuelan opposition presidenttiehdokas Edmundo Gonzalez Urrutia vannoo taistelun maansa demokratian puolesta jatkuvan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

75-vuotias oppositiojohtaja sanoi tiiminsä julkaisemassa ääniviestissä olevansa varma, että taistelu Venezuelan vapauden ja demokratian palauttamisen puolesta jatkuu pian.

Gonzalez Urrutia saapui puolisonsa kanssa Espanjaan sunnuntaina iltapäivällä, kertoi Espanjan ulkoministeriö.

ESPANJAN ulkoministeri Jose Manuel Albares sanoi aiemmin, että Espanja tulee myöntämään poliittisen turvapaikan Gonzalez Urrutialle.

Ulkoministeri kertoi jo tätä ennen, että espanjalainen sotilaskone on tuomassa Gonzalez Urrutian Espanjaan.

- Hakeuduttuaan vapaaehtoisesti turvaan Espanjan suurlähetystöön Caracasissa, Gonzalez Urrutia haki Espanjan hallitukselta poliittista turvapaikkaa, ministeri kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Albaresin mukaan Espanja on sitoutunut puolustamaan kaikkien venezuelalaisten poliittisia oikeuksia.

“Paras toivo demokratialle”

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken osoitti sunnuntaina tukensa Gonzalez Urrutialle. Hän sanoi viestipalvelu X:ssä venezuelalaisten äänestäneen muutoksen puolesta. Hän kritisoi presidentti Nicolas Maduron vaalien jälkeen harjoittamaa sortoa, jonka seurauksena ihmisiä on kuollut ja joutunut vankilaan.

- Voittanut ehdokas Edmundo Gonzalez Urrutia on edelleen paras toivo demokratialle, Blinken sanoi.

Gonzalez Urrutian lähtö Venezuelasta on suoraa seurausta demokratianvastaisista toimista, joita presidentti Maduro on päästänyt valloilleen, Blinken lisäsi myöhemmin lausunnossa.

- Ihmisten tahtoa on kunnioitettava, Blinken päätti viestinsä X:ssä.

Gonzalez Urrutiasta annettiin maanantaina pidätysmääräys. Hän piileskeli heinäkuun kiistellyistä presidentinvaaleista lähtien. Venezuelan oppositio pitää Gonzalez Urrutiaa vaalien todellisena voittajana.

CARACASISSA Venezuelan turvallisuusjoukot ovat piirittäneet Argentiinan suurlähetystön, jonne on paennut muita opposition edustajia. Venezuelan ulkoministeriön mukaan lähetystössä suunnitellaan terrori-iskuja.

Venezuelalainen oppositiojohtaja Maria Corina Machado kommentoi X:ssä Gonzalez Urrutian joutuneen pakenemaan, koska hänen henkensä oli vaarassa hallituksen toiminnan vuoksi. Gonzalez Urrutia valittiin opposition presidenttiehdokkaaksi sen jälkeen, kun Machadon ehdokkuus estettiin vaaliviranomaisten toimesta.

Venezuela on ollut poliittisessa kriisissä sen jälkeen, kun maata itsevaltaisesti johtava presidentti Nicolas Maduro julistautui heinäkuussa pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi.

OPPOSITION mukaan vaalit olivat vilpilliset. Vaalitulos on kyseenalaistettu laajalti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Maduroa syytettiin vaalivilpistä jo vuoden 2017 vaalien jälkeen. Hän on johtanut maata vuodesta 2013 saakka.

Maduron valtakausi on ajanut maan surkeaan tilaan: bruttokansantuote on pudonnut 80 prosenttia, ja yli seitsemän miljoonaa maan 30 miljoonasta asukkaasta on lähtenyt maasta.