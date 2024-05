Vielä ehtii vuorotteluvapaalle – toimi näin

Vuorotteluvapaalle voi vielä jäädä noin kahden kuukauden ajan, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ muistuttaa. Demokraatti Demokraatti

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan.

Vuorotteluvapaiden suosio on kasvanut TYJ:n mukaan alkuvuonna ja huhtikuussa vuorotteluvapaalla olevien määrä lähes kaksinkertaistui.

– Tieto vuorotteluvapaiden lakkauttamisesta on todennäköisesti lisännyt vapaan suosiota alkuvuonna. On hyvin mahdollista, että saajien määrä vielä kasvaa kesällä. Kevään aikana vuorottelukorvausta on maksettu joka kuukausi suuremmalle joukolle, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman kertoo tiedotteessa.

Huhtikuussa työttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta 2 600 henkilölle, mikä on 94 prosenttia viime vuoden huhtikuuta enemmän.

VUOROTTELUVAPAA

Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että jäät työstäsi vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantajasi palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön.

Et saa vuorotteluvapaan aikana palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi.

Vuorotteluvapaan voi aloittaa viimeistään 31.7.2024.

Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivän on oltava viimeistään 31.7.2024.

Lakimuutos vuorotteluvapaan lakkauttamisesta tulee voimaan elokuun alussa. Vuorotteluvapaan voi siis aloittaa vielä 31. heinäkuuta. Jos vapaalle jää ennen lakimuutoksen voimaantuloa, vapaan voi pitää loppuun.

– Jos suunnitelmissa on vuorotteluvapaalle jääminen, aikaa on vielä pari kuukautta. Vapaata suunnittelevan on hyvä lukea tarkasti lakimuutokseen liittyvät määräajat, Villman neuvoo.

Esimerkiksi vuorottelusopimus on toimitettava työvoimaviranomaiselle heinäkuun loppuun mennessä. Jos vapaa alkaa lakimuutoksen voimaantulon jälkeen, korvausta ei voida maksaa.

Vuorotteluvapaat ovat olleet suosittuja esimerkiksi opetusalalla. Myös osassa teollisuusalojen kassoja vuorotteluvapaita on pidetty verrattain paljon. Nykyisin vuorotteluvapaita pidetään TYJ:n mukaan kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin vielä kymmenen vuotta vuotta sitten.

– Vuorotteluvapaan tiukennukset vuosina 2014 ja 2016 aiheuttivat lähes 80 prosentin pudotuksen maksettuihin vuorottelukorvauksiin. Viime vuonna vuorottelukorvausta maksettiin 5 000 henkilölle, kun vielä vuosikymmen sitten saajia oli nelinkertainen määrä, Villman kertoo.