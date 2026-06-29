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Talous

29.6.2026 05:34 ・ Päivitetty: 29.6.2026 05:35

Vihdoinkin: kuluttajien ja firmojen luottamus alkoi toipua

iStock

Kuluttajien ja yritysten luottamusluvut eli heidän uskonsa talouden tilaan nousivat kesäkuussa , Tilastokeskus ja elinkeinoelämä kertovat. Odotukset eivät edelleenkään ole kaksisia, mutta selvästi parempia kuin kevättalven ahdingossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli yhä tukevasti pakkasen puolella, -5,3 mutta vielä toukokuussa se oli -10,5.

Pitkän ajan keskiarvo Suomessa on ollut -2,9.

KULUTTAJIEN arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Tulevaisuusnäkymät sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen, samoin suunnitelmat oman asunnon ostamisesta.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1 200 Suomessa asuvaa ihmistä.

KESÄKUUSSA myös suomalaisen yrityskentän talousluottamus vahvistui, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kertoo tiedotteessaan.

Luottamus tulevaan koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakennusalalla lähtötaso on kuitenkin yhä huomattavasti tavanomaista alempana.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa.

EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan etenkin teollisuudessa odotukset paremmasta bisnes- ja suhdannekehityksestä ovat lisääntyneet.

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