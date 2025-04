Vihreät opettelee Helsingissä uuteen rooliin – ”Minusta kaupunkilaiset ovat nyt vastanneet meille”

Helsingin toiseksi suurimpana puolueena valtaosan 2000-luvusta ollut vihreät totuttelee tulevalla valtuustokaudella pienempään rooliin. Simo Alastalo Demokraatti

Kun runsas puolet Helsingin äänistä on laskettu, vihreät on laskennassa neljäntenä tasoissa olevien SDP:n ja kokoomuksen takana. Edelle on ennen laskennan valmistumista kiilannut myös vasemmistoliitto.

Vihreät näyttäisi olevan menettämässä kolme valtuustopaikkaa.

HELSINGIN vihreä pormestariehdokas, kansanedustaja Atte Harjanne pitää paikkamenetyksiä harmillisina. Harjanne arvelee yhdeksi tappion syyksi SDP:tä ja kokoomusta suosinutta pormestarivaaliasetelmaa.

– Kyllä se vähän siltä toki näyttää. Ihmiset ovat päättäneet, että se on asetelma, johon he haluavat vaikuttaa. Uskon, että se on selkeä selittäjä, Harjanne kommentoi vihreiden vaalivalvojaisissa.

Hän pitää puolueen kunta- ja aluevaalien kampanjaa koko maata ajatellen nousujohteisena.

– Uskon, että Sofian (Virta) erinomaiset esiintymiset ovat olleet yksi tärkeä tekijä siinä. Toki myös se valtava duuni mitä meidän ehdokasjoukot ovat pitkin maata painaneet.

MYÖS kansanedustaja Fatim Diarra uusii paikkansa Helsingin valtuustossa.

– Se kertoo siitä, että viestini feminismistä, antirasismista ja tasa-arvosta kantaa yhä tässä kaupungissa. Samaan aikaan se, että kaupunginvaltuustoon tulee merkittävä punavihreä enemmistö lämmittää sydäntäni. Tämä tarkoittaa aitoa muutosta myös Helsingin politiikassa, Diarra sanoo.

Erityisenä ilonaiheena Diarra pitää hallituspuolue perussuomalaisten vaalitulosta.

– Se, että perussuomalaiset on nyt murskattu tässä maassa tuntuu pirun hyvältä.

Helsingin vihreiden kehnoon vaalimenestykseen Diarra suhtautuu palautteena.

– Minusta kaupunkilaiset ovat nyt vastanneet meille. He ovat kertoneet meille jotakin. Se on asia, joka pitää ottaa vakavasti.

Mitä se saattaisi olla?

– Nopeiden analyysien antaminen vaali-iltana on bingoa mitä en harrasta. Pitää istua alas, katsoa peiliin ja tehdä ensi kerralla paremmin. Vihreät on kantanut vastuuta kaupunginvaltuustossa suurena puolueena todella pitkään. Nyt olemme uudenlaisessa tilanteessa, jossa meidän pitää löytää uusi rooli.

Hän aikoo jatkossa ottaa aktiivisemman roolin Helsingin kuntapolitiikassa.

– Diarran paluu tulee tapahtumaan nyt ja isosti.

”Sen voin sanoa julkisesti, että vihreät on luopunut yleispuolueen asemasta”

VIHREIDEN veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara ei ole enää Helsingissä ehdolla. Hän arvioi vihreiden vaalivalvojaisissa SDP:n hyötyneen Helsingin pormestarikisasta.

– Vihreät hyötyivät siitä viimeksi, että ei tästä nyt voi valittaa, Soininvaara sanoo.

Kokoomus ja SDP ovat vihreille jo tekemätön ohitettava. Kisa vasemmistoliiton kanssa kolmannesta paikasta voi vielä olla mahdollinen, jos vihreät on vaalipäivänä vahvempi.

– Ennustin vihreille kolmen paikan tappiota. Se näyttäisi toteutuvan Helsingissä. Olen vähän yllättynyt, että meiltä putosi paljon hyviä ehdokkaita.

SOININVAARA kertoo ennustaneensa kaksi kuukautta sitten vielä paljon huonompaa tulosta.

– Koko ajan on parannettu. Vaaleja olisi pitänyt lykätä kolme kuukautta eteenpäin.

Vihreät on ollut Helsingissä toinen vuonna 2000 ja yhtäjaksoisesti näihin vaaleihin saakka vuoden 2008 kuntavaaleista saakka.

– Olen tästä vähän kallella kypärin. Sen voin sanoa julkisesti, että vihreät on luopunut yleispuolueen asemasta. Jos halutaan rajata vain tulisieluisiin ympäristönsuojelijoihin, niin kannatus jää myös aika pieneksi, Soininvaara sanoo.