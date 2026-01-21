Politiikka
21.1.2026 10:13 ・ Päivitetty: 21.1.2026 11:23
Vihreät: Ostetaan peruskoululaisille lisää paperisia oppikirjoja
Vihreiden eduskuntaryhmä esittää, että jokaiselle viisivuotiaalle tulisi automaattisesti osoittaa paikka esikoulussa. Peruskoululaisille pitäisi puolueen mielestä hankkia vuosittain ainakin kolme uutta painettua oppikirjaa nykyisten lisäksi.
Esityksen tavoitteena on vahvistaa alle kuusivuotiaille tarjotun varhaiskasvatuksen laatua ja nostaa muun muassa viisivuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatuksessa kohti sataa prosenttia.
PUOLUEEN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta ei kaventanut lasten oppimiseroja toivotulla tavalla.
- Johtopäätöksemme on se, että kaksivuotisen eskarin sijaan juuri nyt tarvitaan vaikuttavia täsmätoimia viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen vahvistamiseen ja koulutusasteiden välisiin siirtymiin, Hyrkkö sanoo tiedotteessa.
Ministeriön raportista käy ilmi, että osassa kuntia ei ole lainkaan varhaiskasvatuksen erityisopettajia.
- Ryhmiin tarvitaan pysyviä aikuisia sekä lisää kieli-, kulttuuri- ja erityisopettajia, Hyrkkö sanoo.
Vihreät ehdottaa, että viime vaalikaudella pilotoidun joustavan esi- ja alkuopetuskokeilun parhaiden käytäntöjen pohjalta käynnistettäisiin nyt laajempi kokeilu.
EDUSKUNTARYHMÄ otti kaksipäiväisen talvikokouksensa päätteeksi kantaa koulutuskysymyksiin myös laajemmin.
Oppositiopuolue haluaisi muun muassa parantaa peruskoululaisten lukutaitoa ja valmiuksia jatko-opintoihin lisäämällä kouluihin painettuja kirjoja.
- Esitämme kunnille ja kouluille suunnattua tukea painettujen koulukirjojen hankintaan, jolla jokainen peruskoululainen saa kolme kirjaa lisää lukuvuodessa ja koulukirjastojen valikoima paranee, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu tiedotteessa.
Hänen mukaansa vastaavasta tuesta on Ruotsissa hyviä kokemuksia.
Moni opettaja haluaisi vihreiden mukaan suosia painettuja materiaaleja nykyistä enemmän. Asiaa hankaloittaa kuntien vaihteleva taloustilanne ja poliittisten päättäjien tekemät päätökset.
Juttua muokattu klo 13:23: lyhennetty sana ”eskariesitys” muotoon esitys ja tarkennettu asian käsittelevän varhaiskasvatusta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.