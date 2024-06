Vihreiden Harjanne täräytti tviitin – vasemmistoliiton Saramo: “When they go low, we go high”

Eurovaaleissa on kiistelty siitä, miten eri europarlamenttiryhmien jäsenpuolueissa on suhtauduttu Venäjään. Kytköksiä on nostettu esiin ennen kaikkea laitaoikeistossa ja vasemmistoryhmässä. Simo Alastalo Demokraatti

Vihreiden eurovaaliehdokas, ryhmäpuheenjohtaja Atte Harjanne läväytti tänään puolen päivän jälkeen ilmoille tviitin, jossa hän nosti pari päivää ennen äänestystä tikunnokkaan vasemmistoliittoa.

Puolueet käyvät kovaa kamppailua meppipaikoista. Vihreät saattaa ennusteiden mukaan menettää paikkoja, kun taas vasemmistoliitolle on povattu paikkamäärän kasvua.

Harjanteen X-päivitys on alkuosaltaan ainakin näennäisen myönteinen. Lukija saa päättää.

– Li Andersson ei ole vastuussa Venäjä-mielisyydestä EU-vasemmistossa ja voi jopa muuttaa sitä parempaan suuntaan, Harjanne kirjoittaa.

Hän jakaa päivityksessään Iltalehden juttua, joka on otsikoitu “Vaaliyllätys: Vasemmistoliitto on saamassa takaisin kiistellyn kansanedustajansa“. Jutun viittaama kiistelty mahdollinen tuleva kansanedustaja on Venäjän myötäilystä syytetty vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho, joka voisi nousta eurovaaleissa ehdokkaana olevan, puheenjohtaja Li Anderssonin tilalle eduskuntaan.

Harjanne vastuuttaa X-päivityksessään Anderssonia Yrttiahosta.

– Puoluejohtajana hän sen sijaan on ollut ottamassa Kremlin narratiivia toistavan Ukrainan tuen vastustajan puolueen listoille keväällä 2023, Harjanne väittää.

– Johannes kuitenkin istui meidän eduskuntaryhmässä koko edellisen kauden, kun olimme hallituksessa. Häntä ei erotettu eduskuntaryhmästä silloin. Eli yhteistyö kyllä oli eduskuntaryhmän tasolla mahdollista tehdä, Andersson on kommentoinut MTV:lle maaliskuussa.

Demokraatti ei tavoittanut Anderssonia iltapäivällä puhelimitse kommentoimaan Harjanteen näkemyksiä.

SEN sijaan Harjanteen päivitystä kommentoi eurovaaliehdokas, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Saramo kertoo nähneensä Harjanteen päivityksen.

– Tämä on ollut harvinaisen likainen kampanja. Juuri Kuopion toreilla kerrottiin, mitä teltoilla on puhuttu tässä pitkin matkaa, mutta minä nyt haluan ajatella, että käydään tämä kampanja loppuun siististi ainakin meidän puolesta. Onhan tässä ollut nähtävissä ne puolueet, jotka ovat lähteneet keskittymään muihin asioihin kuin omaan tekemiseen, kampanjamatkalta puhelimitse tavoitettu Saramo sanoo.

Mitä siellä teltoilla on puhuttu?

– Meidän europarlamenttiryhmää käsittelevä kampanja on jatkunut aika pitkään. Niin kuin eilisestä puheenjohtajatentistä nähtiin, siellä on kaikissa europarlamenttiryhmissä ollut ongelmia. Siellä on ollut Putinin tukipuolue Fidesz kokoomuksen ja nyt on varman jatkossa perussuomalaisten kanssa, ja Smer on ollut demariryhmässä ja vihreillä oli 18 vuotta Putinin agentti ryhmässä. Ehkä nyt pitäisi katsoa, mitä seuraavalla parlamenttikaudella tehdään, Saramo sanoo.

Saramo ei kuitenkaan halua lähteä erikseen yksilöimään, onko esimerkiksi vihreiden kampanjointi koettu puolueessa hankalaksi.

– Minä en nyt viitsi. Katsotaan vaalien jälkeen. Toivoisin, että nämä vaalit eivät olisi kuitenkaan loanheittovaalit yhtään enempää.

Sitä Saramo kuitenkin pitää selvänä, että vaalikampanjoilla on vaikutusta eri puolueiden väleihin yleensä.

– Eihän se voi olla vaikuttamatta.

DEMOKRAATTI kysyi Saramolta vielä erikseen, miten hän tulkitsee Harjanteen näkemystä, jossa Harjanne tavallaan antaa tunnustusta vasemmistoliitolle sanoen, että “Li Andersson ei ole vastuussa Venäjä-mielisyydestä EU-vasemmistossa ja voi jopa muuttaa sitä parempaan suuntaan”. Saramo sanoo, että tähänkin voidaan palata vaalien jälkeen.

– Olen ajatellut tässä, miten se sanotaankaan: “When they go low, we go high”. Ajattelin, että rauhoitetaan nyt sunnuntaihin asti ja sitten voidaan ruveta perkaamaan, minkälaisia kampanjoita tässä on tehty, Saramo sanoo.

Saramon viittaama englanninkielinen sanonta tuli tunnetuksi Michelle Obaman käyttämänä vuoden 2016 USA:n presidentinvaaleista, jossa Obama tuki Hillary Clintonia.

Harjanteen X-päivityksessä esiinnostamasta Johannes Yrttiahosta Saramo toteaa, että kansa valitsee kansanedustajat.

– Meidän ryhmämme on kuitenkin minusta johtanut eriarvoistamisen vastaista politiikkaa. Sitä tulemme tekemään jatkossakin. En nyt näe syytä, miksi ei Yrttiaho olisi siinä oikein hyvä kansanedustaja tekemään sitä siinä missä muutkin kansanedustajat. Se tässä nyt yhdistää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätetään yhdessä, Saramo sanoo.

– Ei tässä nyt oikeasti ole mitään muita kuin vaalitaktisia syitä sitten, jos jotkut lähtevät näitä lokaamaan.

SARAMON viittaaman slovakialaisen Venäjä-mielisen Smerin mepit eivät ole enää Euroopan sosialistien Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän jäseniä.

Italian pääministeri Giorgia Meloni on toivottanut Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolueen tervetulleeksi EU-parlamentin konservatiiviryhmä ECR:ään, mutta perussuomalaiset ei Fidesziä sinne haluaisi. Saramon Putinin tukipuolueeksi nimittämän Fideszin Orban on muun muassa jarrutellut EU:n tukea Ukrainalle.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ovat aiemmin sanailleet agentti-teemasta puheenjohtajatentissä. Andersson on sanonut Helsingin Sanomille haluavansa, että europarlamentin vasemmistoryhmä The Left siivoaa vaalien jälkeen riveistään Venäjän myötäilijät ja Ukrainan tuen kyseenalaistajat. Vasemmistoliitto on ryhmän jäsen. Andersson on korostanut, että koko ryhmä on kuitenkin tuominnut Venäjän hyökkäyssodan.

Vihreiden agentilla Saramo viitannee mediatietoihin ennen vihreässä ryhmässä olleen latvialaisen Tatjana Ždanokan tapauksesta. Tutkivien journalistien mukaan hän olisi vakoillut Venäjälle. Tietojen lähteenä ovat olleet Ždanokan vuodetut sähköpostit, joita hän on lähettänyt kahdelle eri yhteyshenkilölle FSB:ssä. Ždanoka on kiistänyt väitteet ja tapausta selvitellään Latviassa.